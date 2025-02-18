Не все сыры одинаковы. Диетолог назвала 3 вида, которые улучшают работу мозга

Какие виды сортов самые полезные

По словам эксперта, белок содержится в каждой клетке человеческого тела, что делает его необходимым питательным веществом для многих биологических процессов и здоровья в целом.

Сыр во многих его формах может быть отличным способом увеличить потребление белка. Однако не все сыры одинаковы.

Твердые сыры

Пармезан, чедер, гауда - богаты белком, кальцием и витамином D, способствующими укреплению костей. Они также содержат витамины группы B, в частности В12, который важен для нервной системы.

Мягкие кисломолочные сыры

Рикотта, творог, моцарелла имеют более низкое содержание жира и соли, богаты казеиновым белком, который постепенно повышает уровень аминокислот и дольше удерживает его на высоком уровне.

Мягкие сыры

Бри, камамбер - являются источником пробиотиков за счет натуральной плесени, покрывающей сыр. Такие сыры способствуют улучшению микрофлоры кишечника и повышению иммунитета.

Также камамбер содержит миристамид - молекулу, что в свою очередь улучшает работу мозга и рост новых нейронов, улучшает память и уменьшает нейровоспаление.

Однако, важно помнить о норме. Насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10% от общего количества калорий. В общем, порция сыра в день составляет до 120 г мягких видов сыра и до 40 г твердых сортов.

Как определить качество сыра

Самые важные критерии при выборе сыра это - внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет.

Чтобы выбрать хороший сыр - посмотрите прежде всего на его окраску. Она должна быть равномерной по всей толщине сыра. Цвет сыра - показатель его жирности: чем выше жирность, тем насыщеннее цвет и тем выше качество сыра.

Однако, очень часто на цвет влияют другие факторы, а именно, красители. Поэтому, неестественно желтый сыр покупать не стоит.

Слишком белый цвет сыра свидетельствует не только о низкой жирности продукта, но и об избытке в нем соли. Если сыр неравномерного цвета с пятнышками - это означает, что он не созрел. Цвет качественного сыра молочный, с легким желтоватым оттенком.

Твердые сыры покрыты корочкой - восковой или натуральной. Белый налет на твердом сыре свидетельствует о нарушении правил хранения.