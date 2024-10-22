Диетолог назвала 3 сорта картофеля, которые самые полезные для здоровья

В Украине очень много сортов картофеля, но некоторые из них считаются самыми полезными. Следует знать, что указывают на свежесть продукта.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
При термической обработке картофель не теряет свой цвет. Калорийность составляет 72 ккал. на 100 г, углеводов 16 и жиров всего 0,4.
жареные продукты - картофель фри и картофельные чипсы - содержат очень много AGE, которые могут повреждать клетки, если их уровень в организме слишком высок.
Ранее мы сообщали об ошибках в хранении картофеля, которые делают его опасным для еды.
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