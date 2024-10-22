Диетолог назвала 3 сорта картофеля, которые самые полезные для здоровья

В Украине очень много сортов картофеля, но некоторые из них считаются самыми полезными. Следует знать, что указывают на свежесть продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Самые здоровые сорта картофеля

Красный картофель

Диетолог Ребекка Джаспан рассказала, что красный картофель легко заметить в продуктовом магазине благодаря его цвету, хотя внутри он имеет кремово-белый цвет.

Она содержит всего 18 мг витамина С и 0,4 мг B6. Однако, в этом сорте содержится вдвое больше флавоноидов, чем в белом картофеле, что повышает его противовоспалительную и иммунную способность.

Красный картофель лучше жарить и добавлять в супы.

Фиолетовый картофель

Картофель содержит антиоксидантные антоцианы, которые придают ему фиолетовый цвет. Они также оказывают положительное влияние как на сердце, так и на обмен веществ.

Фиолетовый картофель также уникален своим высоким содержанием крахмала, мучнистой текстурой и землистым ореховым вкусом, что делает его отличным дополнением к салатам.

При термической обработке картофель не теряет свой цвет. Калорийность составляет 72 ккал. на 100 г, углеводов 16 и жиров всего 0,4.

Белый картофель

По пищевым свойствам белый картофель чрезвычайно похож на красный. Однако они содержат меньшее количество витамина С и В6, что уменьшает положительное влияние на иммунную, кровь и нервную систему.

Белый картофель имеет среднее содержание крахмала, из него можно сделать замечательное картофельное пюре.

Как выбрать полезный картофель

Независимо от того, собираетесь ли вы на рынок или в супермаркет, есть несколько ключевых характеристик, на которые следует обратить внимание, покупая картофель.

Он должен быть твердым на ощупь. На коже также не должно быть больших порезов, кровоподтеков и изменения цвета.

Однако зеленый цвет картофеля является серьезным признаком, поскольку указывает на влияние света и наличие соланина - горького соединения, которое может быть вредным для здоровья, если есть в больших количествах.

Кроме того, для кулинарных целей выбирайте картофель одинакового размера для равномерного приготовления и эстетически приятного вида.