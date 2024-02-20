Диетолог назвала 3 продукта, которые никогда не ест: вот почему они вредные

Диетолог Лиан Эли назвала три продукта, которые она никогда не будет есть.

Консервированные грибы

Часто все добавляют в салаты консервированные шампиньоны. Однако, по данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в среднем допускается 20 личинок на 100 г банки с грибами, прежде чем продукт будет признан опасным.

Диетолог отметила, что лучше выбирать свежие грибы и правильно приготовить.

Креветки с кишечником

Лиан Эли отметила, что креветки можно употреблять, но только те, откуда вытащен кишечник.

"Вспомните тоненькую черную линию на спине креветок. Это не вена - это их пищеварительный тракт, там хранится кал креветок", - отметила диетология.

Поэтому следует вытащить его, а затем наслаждайтесь креветкой.

Добавим, что при чрезмерном употреблении польза креветок очень легко может обратиться во вред - холестериновые бляшки на внутренней поверхности сосудов и все связанные с этим отрицательные факторы.

К вредным и даже опасным веществам, которые могут содержаться в креветочном мясе, можно отнести соли тяжелых металлов, которых, к сожалению, в морях становится из года в год все больше.

Искусственная ваниль

По словам эксперта, такую ваниль изготовляют из касториума, который производят из касторовых мешочков бобров. Его считают безопасным, но Лиан Эли не слишком рекомендует использовать искусственную ваниль с этой составляющей.

Вместо этого она советует выбирать чистый экстракт ванили. Он дороже, но его делают из стручек ванили.