Диетолог назвала 3 продукта, которые никогда не ест: вот почему они вредные

Еда - важна для здоровья и хорошего самочувствия. Не все продукты одинаково полезны, есть и те, которые могут повредить. Все такие продукты не должны составлять основу вашего рациона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best Life.
Диетолог Лиан Эли назвала три продукта, которые она никогда не будет есть.
Часто все добавляют в салаты консервированные шампиньоны. Однако, по данным Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в среднем допускается 20 личинок на 100 г банки с грибами, прежде чем продукт будет признан опасным.
Диетолог отметила, что лучше выбирать свежие грибы и правильно приготовить.
Лиан Эли отметила, что креветки можно употреблять, но только те, откуда вытащен кишечник.
"Вспомните тоненькую черную линию на спине креветок. Это не вена - это их пищеварительный тракт, там хранится кал креветок", - отметила диетология.
Поэтому следует вытащить его, а затем наслаждайтесь креветкой.
Добавим, что при чрезмерном употреблении польза креветок очень легко может обратиться во вред - холестериновые бляшки на внутренней поверхности сосудов и все связанные с этим отрицательные факторы.
К вредным и даже опасным веществам, которые могут содержаться в креветочном мясе, можно отнести соли тяжелых металлов, которых, к сожалению, в морях становится из года в год все больше.
По словам эксперта, такую ваниль изготовляют из касториума, который производят из касторовых мешочков бобров. Его считают безопасным, но Лиан Эли не слишком рекомендует использовать искусственную ваниль с этой составляющей.
Вместо этого она советует выбирать чистый экстракт ванили. Он дороже, но его делают из стручек ванили.
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