Диетолог назвала 3 фактора, которые сделают завтрак здоровым и полезным

Ешьте продукты, богатые клетчаткой

По словам эксперта, на утренний прием пищи хорошо подходят продукты, богатые клетчаткой. Например, каши.

Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают.

К каше можно добавить яйца или творог, овощи, фрукты, орехи, авокадо. Следует придумать вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие.

"Вечером смешайте, например, плющенную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов - завтрак готов", – говорится в сообщении.

Однако, важно помнить, что каша, в которую вы кладете половину содержимого сахарницы или пол банки меда, кроме значительной дозы клетчатки также даст достаточно много пустых калорий.

Белок на завтрак

Под "белком" говорится в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца на мягко или пашот. Обязательно должны быть желтки, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы.

Кроме того, в желтках содержится холин, который улучшает работу печени, нервной и кровеносной систем. К блюду из яиц следует добавить овощи и кусок цельнозернового хлеба или немного каши.

Можно также сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо.

Авокадо - лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка.⁣⁣⠀

Пища, производящая пептид

К завтраку отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы. Такая белковая пища стимулирует больше выработки пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше.

Выбирайте свой завтрак и превратите утреннюю пищу в полезную привычку. Регулярные завтраки помогут не переедать в течение дня, станут полезны и для фигуры и для здоровья.