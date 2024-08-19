Диетолог назвала 10 продуктов, которые способны улучшать память

Что помогает мозгу лучше работать

Витамины группы В и D помогают усваивать белок и стимулируют рост клеток мозга.

Магний тонизирует нервную систему и нервные окончания. Витамин К принимает участие в синтезе жиров, важных для развития и работы клеток, поэтому считается одним из лучших для памяти.

Витамины А и С повышают иммунитет и поддерживают активность мозга. Лютеин и зеаксантин полезны для зрения, а значит для зрительной памяти.

Полезные продукты для ментального здоровья и улучшения памяти

Лосось

Рыба содержит омега-3 жирные кислоты - это незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга, их связывают с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением риска снижения когнитивных функций.

Малина

Она содержит множество витаминов группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк.

Семена чиа

Семена чиа по праву считаются продуктом-суперфудом, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот.

Питательные вещества семян способны оказывать положительное влияние на работу сердца, укрепляют костную систему и нормализуют уровень сахара в крови.

Миндаль

Орех содержит важные минералы и витамины, такие как кальций, калий, натрий, железо, фосфор, витамин B6 и ниацин. Он также включает антиоксиданты, в частности каротиноиды и флавоноиды, которые помогают бороться со стрессом.

Шпинат

Имеет в своем составе витамины А, С, К и большое количество лютеина. Свежий шпинат сохраняет максимум полезных свойств, его полезно добавлять в салаты. Дневная норма составляет около 100-150 г.

Яйца

Белок - это основной строительный материал человеческого организма. Каждая клетка тела человека содержит белок. Он необходим, чтобы помочь организму восстанавливать старые клетки и создавать новые. Белок также важен для роста и развития всех мускулов нашего тела.

Темный шоколад

Какао-бобы содержат антиоксиданты, замедляющие старение клеток мозга. Помогают сохранить такие основные функции, как память, концентрация внимания и сообразительность.

Зеленый чай

Зеленый чай проигрывает по популярности черному, хотя толку в нем больше.

Напиток улучшает работу мозга, укрепляет сосуды, замедляет старение, помогает сохранить стройность и предотвратить ряд болезней, включая диабет.

Нут

В состав нута входят 18 аминокислот, в том числе все незаменимые. Нут содержит витамины: В1, В2, РР, В5, В6, В9, С, А, Е, К, бета-каротин, холин; макро- и микроэлементы: калий, фосфор, магний, кальций, железо, натрий, марганец, цинк, медь.

Чечевица

Чечевица - источник витаминов (А, группы В, Е, РР), а также необходимых организму микроэлементов (цинк, йод, марганец, медь, сера и другие).