Диетолог назвала 10 продуктов, которые способны улучшать память

Для поддержания ментального здоровья и улучшения памяти важно включать в рацион продукты, способствующие здоровью мозга благодаря своим питательным свойствам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Витамины группы В и D помогают усваивать белок и стимулируют рост клеток мозга.
Магний тонизирует нервную систему и нервные окончания. Витамин К принимает участие в синтезе жиров, важных для развития и работы клеток, поэтому считается одним из лучших для памяти.
Витамины А и С повышают иммунитет и поддерживают активность мозга. Лютеин и зеаксантин полезны для зрения, а значит для зрительной памяти.
Рыба содержит омега-3 жирные кислоты - это незаменимые жиры имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга, их связывают с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением риска снижения когнитивных функций.
Она содержит множество витаминов группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк.
Семена чиа по праву считаются продуктом-суперфудом, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот.
Питательные вещества семян способны оказывать положительное влияние на работу сердца, укрепляют костную систему и нормализуют уровень сахара в крови.
Орех содержит важные минералы и витамины, такие как кальций, калий, натрий, железо, фосфор, витамин B6 и ниацин. Он также включает антиоксиданты, в частности каротиноиды и флавоноиды, которые помогают бороться со стрессом.
Имеет в своем составе витамины А, С, К и большое количество лютеина. Свежий шпинат сохраняет максимум полезных свойств, его полезно добавлять в салаты. Дневная норма составляет около 100-150 г.
Белок - это основной строительный материал человеческого организма. Каждая клетка тела человека содержит белок. Он необходим, чтобы помочь организму восстанавливать старые клетки и создавать новые. Белок также важен для роста и развития всех мускулов нашего тела.
Какао-бобы содержат антиоксиданты, замедляющие старение клеток мозга. Помогают сохранить такие основные функции, как память, концентрация внимания и сообразительность.
Зеленый чай проигрывает по популярности черному, хотя толку в нем больше.
Напиток улучшает работу мозга, укрепляет сосуды, замедляет старение, помогает сохранить стройность и предотвратить ряд болезней, включая диабет.
В состав нута входят 18 аминокислот, в том числе все незаменимые. Нут содержит витамины: В1, В2, РР, В5, В6, В9, С, А, Е, К, бета-каротин, холин; макро- и микроэлементы: калий, фосфор, магний, кальций, железо, натрий, марганец, цинк, медь.
Чечевица - источник витаминов (А, группы В, Е, РР), а также необходимых организму микроэлементов (цинк, йод, марганец, медь, сера и другие).
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