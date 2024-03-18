Диетолог назвал 5 добавок, которые следует принимать весной

Что нужно знать о добавках весной

Хотя тёплые месяцы обычно отличаются более свежими продуктами, диетолог все же рекомендует пересмотреть "правильные" витамины и минералы, которые могут понадобиться для укрепления вашего здоровья.

Диетолог Керри Ракстон считает, что с первыми признаками весны наши мысли часто обращаются к здоровью и физической форме, особенно о том, получаем ли мы нужные уровни витаминов и минералов из наших продуктов.

Равномерно отходит тяжеленная зимняя еда, а возникают свежайшие салаты, фрукты. Но даже если вы хорошо питаетесь большую часть времени, все равно следует подумать о дополнении витаминно-минеральными добавками, такими как поливитамины и мультиминеральные добавки, поскольку некоторые продукты содержат мало природных источников питательных веществ.

Эксперт рекомендует рассмотреть следующие пять витаминов.

Витамин D

Обычно советуют всем принимать популярную добавку осенью и зимой, но эксперт поделилась доказательствами того, что принимать витамин D нужно круглогодично.

"В зависимости от времени года до четырех из десяти взрослых британцев и около трети подростков имеют клиническую недостаточность. Это связано с несколькими причинами, в частности отсутствием природных источников витамина D в рационе (в основном жирной рыбы и яиц) и меньшим количеством людей, которые имеют регулярный доступ к летнему солнечному свету в Великобритании", - сказала эксперт.

Солнцезащитный крем, SPF-макияж и маскировка кожи – все это уменьшает влияние витамина D, поэтому некоторые группы этнических меньшинств подвергаются большему риску дефицита витамина D.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота, необходимая во время беременности для поддержания нормального развития плода и в дальнейшем для замедления снижения когнитивных функций. Она содержится в таких продуктах, как печень, зеленые листовые овощи и сухие обогащенные завтраки.

В то время как ежедневная рекомендация составляет 200 микрограмм или 400 микрограмм при планировании беременности, государственные опросы показывают, что шокирующие 90 процентов женщин имеют дефицит фолиевой кислоты во время детородного возраста, и наблюдается постоянное снижение уровня фолиевой кислоты с 2008 года.

Витамин B12

Большинство детей и взрослых получают достаточное количество витамина B12 из рациона, если они едят различные продукты животного происхождения, такие как мясо, птица, рыба и яйца. Однако, по словам диетолога, рост количества растительных и веганских диет поставил тысячи людей под угрозу дефицита.

Поэтому врач рекомендовала людям, которые соблюдают эти диеты, принимать добавку B12 или использовать в пище пищевые дрожжи.

Доктор Рукстон добавила, что пожилым людям также нужно больше витамина B12, поскольку они имеют меньше "внутреннего фактора", белка в желудке, который помогает организму усваивать витамин B12.

Другие витамины группы В

Витамины В1, В2, В6 и биотин, необходимые для нормальных волос, ногтей, энергии и регуляции гормонов, играют жизненно важную роль в организме.

Витамин С

Потребление большого количества фруктов и овощей, а также ежедневное употребление стакана апельсинового сока обеспечит достаточное количество витамина С. Но хотя рекомендуемое потребление витамина С составляет 80 мг, было обнаружено, что более высокое потребление примерно 500-1000 мг в течение 7-10 дней сокращает продолжительность простуды. , и этого лучше достичь с помощью добавки, особенно той, которая также содержит цинк.