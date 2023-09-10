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Диетолог Фус объяснила, как есть орехи, чтобы получить от них максимум пользы

Чем полезны орехи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Орехи очень питательный и полезный продукт. Они способны обогатить организм витаминами и минералами. Но чтобы получить от них максимум пользы, нужно знать несколько правил их употребления.

Об этом рассказала Светлана Фус в Faсebook.

Чем полезны орехи

"Орехи - концентрированный источник питательных веществ - витаминов, минералов, клетчатки. В них достаточно много жиров - 50-65 г на 100 г. Но это главным образом полезные жиры, в своей натуральной форме, которых не коснулась промышленная обработка. Значительная доля жиров в орехах - ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, принадлежащие к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Благодаря им орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга", - объясняет диетолог.

Орехи хорошо насыщают, поскольку в их составе белки и углеводы в сочетании с жирами, пищевыми волокнами, витаминами и минералами.

Как правильно есть орехи

"Желательно покупать орехи только в скорлупе, которая защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Жиры в очищенных орехах быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистив от скорлупы, ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е", - говорит Фус.

Она отмечает, что поджаривание орехов еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокие температуры разрушают жиры и снижают содержание витаминов.

"Также подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи - тоже далеко не лучший выбор. Поэтому советую есть орехи в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей", - говорит эксперт.

Чем полезны разные виды орехов (фото: facebook.com/svetlanafus)

Почему нельзя злоупотреблять грецкими орехами

Грецкие орехи наиболее доступны в цене и наиболее распространены в Украине. Несмотря на то, что этот продукт очень полезен, злоупотреблять им нельзя, так как последствия могут быть крайне негативными.

А именно:

  • в грецких орехах много клетчатки, она может вызвать проблемы с пищеварительной системой
  • людям, которые склонны к аллергии, следует быть осторожными при употреблении грецких орехов
  • чрезмерное употребление этих орехов может привести к увеличению веса
  • этот продукт может провоцировать образование камней в почках из-за высокого содержания оксалатов

 

Раньше мы писали о том, нужно ли осенью принимать витамины.

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