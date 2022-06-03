Дієтолог дала дієві поради, як зменшити тягу до солодкого

Людський організм біологічно запрограмований на те, щоб асоціювати солодкий смак з чимось приємним - саме тому так складно відмовитися від солодощів. У складні часи багато хто також "заїдають" ними страх і стрес, що веде до набору ваги і проблем зі здоров'ям.
Нутриціолог Марта Чорна поділилася в Instagram дієвими порадами, які допоможуть вам знизити тягу до солодкого.
1. Їсти
Не пропускати прийоми їжі, тому що дуже часто з голодухи, "мозок" буде тягнути солодке. Бо він хитрун і в курсі, що найшвидше в крові цукор появиться саме після печеньки, коли чи фрешу. Солодкою патокою потече по судинах і веселковою хвилею дофаміну і задоволення в мозок. Тому робимо розумні перерви між прийомами їжі, в 3-5 годин. Але коли сідаєте їсти, то їжте, а не оце "бігла через місточок, вхопила кленовий листочок".
2. Організуйте один повноцінний прийом складних вуглеводів, 70-100 грам каші на суху вагу для жінок і 100-150 для чоловіків (це відверто півбанячка гречки і всього 300-350 кал., як в 60 грамах шоколадки).
3. Снідайте, якщо хочете
Але в перший прийом їжі додайте білки, жири, за типом яєць, м'яска, риби, авокадо, тахіні, оливок. І поспостерігайте, як ви будете почувати себе після такого сніданку. Коли захочеться їсти.
4. Пийте шипшиновий чай, з'їдайте 3-4 ківі щодня.
5. Носіть як перекус горіхи з собою. Увечері промийте, якщо не ліниві, то і замочіть 20-25 горішків, і коли чуєте, що голод бере верх, їжте горіхи (примітка відразу, арахіс - це не горіхи).
Нагадаємо, раніше дієтолог назвала найкращий сніданок, який стимулює роботу мозку. Вранці після пробудження рівень цукру в крові низький, тому це може негативно впливати на когнітивні здібності.
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