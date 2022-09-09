Дієтична газована вода зовсім не шкідлива: експерт з харчування розвінчав головний міф

Багато хто з нас думають, що все солодке калорійне. Тому інформація про те, що солодка і смачна вода може не містити калорій, сприймається як якась дикість. Але це не зовсім так.

Що ми знаємо про підсолоджувачі

Річ у тому, що є речовини, які набагато солодше цукру. Наприклад, сукралоза. Вона в 600 разів солодша за цукор.

Ці солодкі речовини називають підсолоджувачі. Називати їх некалорійними - не зовсім правильно. Наприклад, 100г сукралози містить в собі 268 ккал. Щоб зробити чай солодким, потрібно всього 0,0083 грамів сукралози.

Більш того, ті сліди калорій, які потрапляють в організм людини з сукралозою, не можуть згоріти в ньому, а виводяться з сечею і калом.

"З іншими підсолоджувачами ситуація схожа. Коротше, в роті солодко, на душі добре, і немає грама калорій", - написав Віктор.

Чому дієтична газована вода не шкідлива

У Coca-Cola Zero є цілих три підсолоджувача: цикламат натрію, ацесульфам калію і аспартам. Їх додають, щоб знайти оптимальний смак цукру без гіркуватості.

"Всі три підсолоджувачі перед тим, як потрапити в кока-колу, пройшли ряд досліджень, їх згодовували кінськими дозами щурів, А ті дози, які можуть зробити негативний вплив на здоров'я, в стократ перевищують існуючі у нас норми", - запевняє нутриціолог.

Також в кока-колі є кофеїн і Е-шки. За словами експерта, це зовсім не небезпечно.

"На кофеїні зупинятися не будемо, думаю, всі знають, що він нешкідливий. З Е-шками складніше, люди їх бояться. Це дивно, адже сам факт того, що хімічній речовині присвоєна буква "Е", означає, що речовина пройшла ретельну перевірку на безпеку", - розповів Мандзяк.