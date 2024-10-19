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Диета для здоровых легких: в чем состоит, что нужно есть

Фото: Какая диета попозже при проблемах с дыханием (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Здоровое, сбалансированное питание имеет важное значение для оптимального состояния организма, включая легкие. Существует определенная диета, которая поможет при проблеме с легкими.

Что нужно есть и как, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца на его Facebook-странице.

Самые полезные продукты для органов дыхания

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Исследования показывают, что люди, употребляющие больше клетчатки, обладают лучшей функцией легких. К таким продуктам относятся бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы, семена чиа, киноа, груши, ягоды и брокколи.

Кофе

Существует связь между употреблением кофе и здоровьем легких, что может быть связано с противовоспалительными свойствами кофеина и антиоксидантным действием полифенолов.

Цельнозерновые продукты

Они не только богаты клетчаткой, но и содержат полезные для легких витамин Е, селен и жирные кислоты. Это коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельного зерна, овес, киноа и ячмень.

Ягоды
Красные и синие ягоды содержат антоциан - мощный антиоксидант, замедляющий ухудшение функции легких с возрастом. Пожилые мужчины, потреблявшие чернику по крайней мере дважды в неделю, имели лучшее здоровье легких, чем те, кто ел ее реже.

Зеленые листовые овощи

Регулярное употребление шпината, мангольда и других листовых овощей может снижать риск рака легких из-за высокого содержания антиоксидантов, таких как каротиноиды.

Молочные продукты

Молоко, творог, йогурт могут оказывать противовоспалительное действие и снижать риск смерти от рака легких. Однако людям с астмой или другими заболеваниями легких следует снизить потребление молочных продуктов из-за риска образования слизи.

Томаты

Помидоры богаты ликопеном, который способствует здоровью легких, уменьшает воспаление дыхательных путей при астме и снижает риск смерти от хронических заболеваний легких.

Нежелательные продукты для легких

Обработанное мясо
Оно связано с ухудшением функции легких из-за содержания нитритов, которые могут вызвать воспаление. К таким продуктам относятся бекон, ветчина, колбасы.

Алкоголь

Злоупотребление алкоголем вредит легким из-за сульфитов, которые могут усугублять симптомы астмы. Люди, пьющие много алкоголя, более подвержены пневмонии и другим заболеваниям легких.

Сладкие напитки

Употребление свыше пяти сладких безалкогольных напитков в неделю может увеличивать риск бронхита у взрослых и астмы у детей.

Избыточное количество соли

Диета с высоким содержанием соли может усугублять симптомы астмы и увеличивать риск длительного бронхита.

 

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