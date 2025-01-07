Диета Криштиану Роналду: что ест звезда футбола, чтобы быть здоровым, как бык

Криштиану Роналду - один из самых успешных футболистов мира, известный не только своими рекордами, но и невероятной физической формой. Однако за его спортивными достижениями стоит строгий режим тренировок и продуманное питание.
Что же входит в рацион легенды футбола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Криштиану питается шесть раз в день - каждые 3-4 часа. Такой режим помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение дня и ускоряет обмен веществ.
Качественный белок
Футболист регулярно употребляет богатые белком продукты, которые способствуют восстановлению мышц после тренировок. Основу его рациона составляют:
Сложные углеводы
Для обеспечения энергии Криштиану отдает предпочтение медленным углеводам, таким как:
Овощи и фрукты
В рационе спортсмена много свежих овощей и фруктов. Он предпочитает продукты с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Вода - превыше всего
Роналду пьет много воды в течение дня и избегает газированных напитков и алкоголя. Он считает, что гидратация является ключевым фактором успешной тренировки и восстановления.
Здоровые жиры
Источники полезных жиров также важны:
Звезда футбола избегает сахара, жареной пищи, обработанных продуктов и сладостей. Его диета полностью исключает фастфуд и газированные напитки. По словам футболиста, он хочет быть примером для своих детей, поэтому пропагандирует здоровое питание даже дома.
Роналду не только придерживается строгой диеты, но и сочетает ее с регулярными тренировками, которые включают кардио, силовые упражнения и растяжку. Кроме того, спортсмен обеспечивает качественный сон, что способствует восстановлению организма.
Читайте также, что Энтони Хопкинс назвал главный секрет своего долголетия.
Кстати, люди из зон долгожителей назвали завтрак, который поможет дожить до 100 лет.
В материале использованы такие источники - Guardian, ESPN, Men's Health, Goal.com, BBC Sport.