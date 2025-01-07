Диета Криштиану Роналду: что ест звезда футбола, чтобы быть здоровым, как бык

Криштиану Роналду - один из самых успешных футболистов мира, известный не только своими рекордами, но и невероятной физической формой. Однако за его спортивными достижениями стоит строгий режим тренировок и продуманное питание.

Что же входит в рацион легенды футбола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Режим питания Роналду

Криштиану питается шесть раз в день - каждые 3-4 часа. Такой режим помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение дня и ускоряет обмен веществ.

Криштиану Роналду в отличной форме (фото:instagram.com/cristiano)

Основные принципы диеты

Качественный белок

Футболист регулярно употребляет богатые белком продукты, которые способствуют восстановлению мышц после тренировок. Основу его рациона составляют:

Куриное мясо (он называет его "любимым блюдом")

Рыба, особенно тунец, треска и морской окунь

Яичные белки

Криштиану делает белковый коктейль (instagram.com/cristiano)

Сложные углеводы

Для обеспечения энергии Криштиану отдает предпочтение медленным углеводам, таким как:

Коричневый рис

Цельнозерновой хлеб

Киноа и овес

Овощи и фрукты

В рационе спортсмена много свежих овощей и фруктов. Он предпочитает продукты с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Вода - превыше всего

Роналду пьет много воды в течение дня и избегает газированных напитков и алкоголя. Он считает, что гидратация является ключевым фактором успешной тренировки и восстановления.

Здоровые жиры

Источники полезных жиров также важны:

Авокадо

Орехи

Оливковое масло

Продукты, которых избегает Криштиану

Звезда футбола избегает сахара, жареной пищи, обработанных продуктов и сладостей. Его диета полностью исключает фастфуд и газированные напитки. По словам футболиста, он хочет быть примером для своих детей, поэтому пропагандирует здоровое питание даже дома.

Роналду 39 лет (фото: Getty Images)

Типичное меню на день Роналду

Завтрак : Омлет из яичных белков, цельнозерновой тост и свежий фруктовый сок.

: Омлет из яичных белков, цельнозерновой тост и свежий фруктовый сок. Перекус : Йогурт с орехами или фрукты.

: Йогурт с орехами или фрукты. Обед : Куриная грудка с коричневым рисом и овощами.

: Куриная грудка с коричневым рисом и овощами. Полдник : Салат с тунцом, авокадо и оливковым маслом.

: Салат с тунцом, авокадо и оливковым маслом. Ужин : Запеченная рыба с киноа и овощами.

: Запеченная рыба с киноа и овощами. Поздний ужин: Протеиновый коктейль или миндаль.

Что делает диету Роналду эффективной?

Роналду не только придерживается строгой диеты, но и сочетает ее с регулярными тренировками, которые включают кардио, силовые упражнения и растяжку. Кроме того, спортсмен обеспечивает качественный сон, что способствует восстановлению организма.