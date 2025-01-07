Диета Криштиану Роналду: что ест звезда футбола, чтобы быть здоровым, как бык
Криштиану Роналду - один из самых успешных футболистов мира, известный не только своими рекордами, но и невероятной физической формой. Однако за его спортивными достижениями стоит строгий режим тренировок и продуманное питание.
Что же входит в рацион легенды футбола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Режим питания Роналду
Криштиану питается шесть раз в день - каждые 3-4 часа. Такой режим помогает поддерживать высокий уровень энергии в течение дня и ускоряет обмен веществ.
Криштиану Роналду в отличной форме (фото:instagram.com/cristiano)
Основные принципы диеты
Качественный белок
Футболист регулярно употребляет богатые белком продукты, которые способствуют восстановлению мышц после тренировок. Основу его рациона составляют:
- Куриное мясо (он называет его "любимым блюдом")
- Рыба, особенно тунец, треска и морской окунь
- Яичные белки
Криштиану делает белковый коктейль (instagram.com/cristiano)
Сложные углеводы
Для обеспечения энергии Криштиану отдает предпочтение медленным углеводам, таким как:
- Коричневый рис
- Цельнозерновой хлеб
- Киноа и овес
Овощи и фрукты
В рационе спортсмена много свежих овощей и фруктов. Он предпочитает продукты с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Вода - превыше всего
Роналду пьет много воды в течение дня и избегает газированных напитков и алкоголя. Он считает, что гидратация является ключевым фактором успешной тренировки и восстановления.
Здоровые жиры
Источники полезных жиров также важны:
- Авокадо
- Орехи
- Оливковое масло
Продукты, которых избегает Криштиану
Звезда футбола избегает сахара, жареной пищи, обработанных продуктов и сладостей. Его диета полностью исключает фастфуд и газированные напитки. По словам футболиста, он хочет быть примером для своих детей, поэтому пропагандирует здоровое питание даже дома.
Роналду 39 лет (фото: Getty Images)
Типичное меню на день Роналду
- Завтрак: Омлет из яичных белков, цельнозерновой тост и свежий фруктовый сок.
- Перекус: Йогурт с орехами или фрукты.
- Обед: Куриная грудка с коричневым рисом и овощами.
- Полдник: Салат с тунцом, авокадо и оливковым маслом.
- Ужин: Запеченная рыба с киноа и овощами.
- Поздний ужин: Протеиновый коктейль или миндаль.
Что делает диету Роналду эффективной?
Роналду не только придерживается строгой диеты, но и сочетает ее с регулярными тренировками, которые включают кардио, силовые упражнения и растяжку. Кроме того, спортсмен обеспечивает качественный сон, что способствует восстановлению организма.
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В материале использованы такие источники - Guardian, ESPN, Men's Health, Goal.com, BBC Sport.
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