Диета, которая поможет сбросить 10 кг за три месяца без отказа от углеводов

Какое питание поможет сбросить 10 кг за три месяца

Диетологи утверждают, что вы можете реально сбросить до 10 килограммов за три месяца, придерживаясь определенных простых правил, не предусматривающих отказа от таких продуктов, как хлеб, рис или макароны. Ключ к успеху заключается в изменении источника этих углеводов.

Вместо того чтобы полностью исключать углеводы, сосредоточьтесь на замене рафинированных углеводов на цельнозерновые. Это означает:

Цельнозерновой хлеб и макароны

Перейдите с белого хлеба на цельнозерновой, а обычные макароны замените на цельнозерновые аналоги.

Коричневый рис

Вместо белого риса выберите коричневый.

Овсянка

Регулярно включайте овсянку в свой рацион.

Киноа и другие крупы

Экспериментируйте с киноа, гречкой и другими полезными крупами.

Цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки, которая не только улучшает пищеварение, но и обеспечивает длительное ощущение сытости. Это помогает избежать перекусов между основными приемами пищи, что является ключевым для контроля веса.

Уменьшение порций и контроль сахара

Хотя углеводы остаются в вашем рационе, их порции все же нужно контролировать.

Размер порции

Уменьшите привычные порции углеводов примерно на 15-20%. Это может показаться небольшим шагом, но совокупный эффект за три месяца будет значительным.

Ограничение добавленного сахара

Стремитесь полностью исключить или значительно уменьшить потребление добавленного сахара. Он содержится не только в сладостях, но и во многих обработанных продуктах, соусах, напитках. Сахар является источником "пустых" калорий, которые быстро усваиваются, не дают сытости и способствуют набору веса.

Белок - ваш помощник в похудении

Неизменным компонентом эффективной диеты является белок. Он играет ключевую роль в поддержании мышечной массы во время похудения, а также обеспечивает длительную сытость.

Включайте белок в каждый прием пищи

Это может быть нежирное мясо (курица, индейка), рыба, яйца, бобовые (чечевица, фасоль, нут), молочные продукты с низким содержанием жира, тофу.

Перекусы с белком

Выбирайте белковые перекусы, такие как греческий йогурт, горсть орехов (в умеренном количестве) или вареное яйцо, чтобы избежать резких скачков голода.

Кстати, при таком питании не нужно изнурять себя в спортзале. Даже ежедневные пешие прогулки (например, 30-45 минут быстрым шагом) или легкие домашние упражнения могут значительно ускорить процесс похудения и улучшить самочувствие. Это может быть езда на велосипеде, плавание или любая другая активность, которая вам нравится.