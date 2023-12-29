Не диета и не спорт: назван простой секрет долгой жизни

Все хотят знать секрет долголетия. Однако часто все думают, что для долгой жизни нужно заниматься спортом или сидеть на диете. Но все гораздо проще.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Врач Нигат Ариф рассказал, что многочисленные исследования связывают выбор здорового питания и активный образ жизни с продолжительностью жизни. Однако это не самый важный фактор.
"Это не ваша генетика, не упражнения, диета, карьера и деньги", - заявил эксперт.
Как оказалось, ключ к долголетию гораздо проще. Речь о положительных отношениях, которые делают нас более счастливыми, здоровыми и помогают жить дольше.
По словам врача, согласно исследованию ученых из Гарварда, социальные связи помогают быть здоровыми и жить дольше. Прежде чем сделать такой вывод, исследовательская группа изучила медицинские записи 724 участников со всего мира и задавала подробные вопросы об их жизни с двухлетними интервалами.
Например, женщины, состоящие в счастливом браке или отношениях супружеского типа, имели меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Наличие поддерживающих и заботливых отношений является буфером против жизненных стрессов и защищает общее состояние здоровья. Сейчас нам это нужно больше всего
Эксперты Гарвардской медицинской школы рекомендуют соблюдать три правила:
Также хороший сон связан с несколькими преимуществами для здоровья, повышающими продолжительность жизни, включая улучшение психического здоровья, улучшение обмена веществ и даже повышение эффективности диеты и физических упражнений.
Ранее мы сообщали, какие обыденные привычки ускоряют старение.
Также читайте, какой цвет волос поможет скрыть старение и морщинки.