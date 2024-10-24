Диета или физические упражнения: что больше всего влияет на потерю веса

веса по сути сводится к созданию дефицита калорий. Хотя физические упражнения помогают сжигать калории и улучшать общее состояние здоровья. Однако бывает трудно отказаться от вредной пищи после изнурительной тренировки.

Изменения диеты непосредственно контролируют потребление калорий, облегчая создание постоянного дефицита.

Исследования показали, что диета значительно больше способствует потере веса, чем физические упражнения. В то время как спорт является ключевым для поддержания потери веса и общей физической формы.

Распространенные мифы