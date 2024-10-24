Диета или физические упражнения: что больше всего влияет на потерю веса

Многие интересуются вопросом о том, что является главным фактором для похудения: диета или физические нагрузки. Один из них является ключевым в сбросе лишнего веса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Что больше влияет на потерю веса

Твердый баланс между здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями важен, когда вы пытаетесь похудеть.

По словам специалиста по спортивной диетологии Эми Гудсона, потеря веса по сути сводится к созданию дефицита калорий. Хотя физические упражнения помогают сжигать калории и улучшать общее состояние здоровья. Однако бывает трудно отказаться от вредной пищи после изнурительной тренировки.

Изменения диеты непосредственно контролируют потребление калорий, облегчая создание постоянного дефицита.

Исследования показали, что диета значительно больше способствует потере веса, чем физические упражнения. В то время как спорт является ключевым для поддержания потери веса и общей физической формы.

Многие считают, что упражнения могут привести к потере веса, но они забывают о количестве потребляемых калорий.

Распространенные мифы

Вы можете добиться потери жира с помощью специальных упражнений

Это распространенный миф, ведь на самом деле потеря жира происходит по всему телу и не может быть сосредоточена только на одной конкретной части.

Пока вы тренируетесь, можете есть все, что хотите

К сожалению, потеря веса предполагает исключение определенных продуктов из обычного рациона, особенно содержащих сахар. Важно тренироваться, но вы должны помнить о том, что и сколько вы едите.

Люди могут верить, что, пока они занимаются спортом, могут есть все, что им вздумается, что может помешать прогрессу в похудении.

Как найти баланс между диетой и физическими упражнениями

Чтобы добиться успешной потери веса, следует сосредоточиться на изменениях диеты, которые помогут создать дефицит калорий. Это включает практику контроля за порциями, употребление питательной пищи и ограничение количества обработанных продуктов и добавленного сахара.

Физическая активность все равно должна быть включена, поскольку она помогает поддерживать мышечную массу, ускоряет метаболизм и поддерживает длительное сохранение веса.