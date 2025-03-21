Диета на 2500 калорий, которая поможет похудеть и снизит риск рака

Новое исследование показывает, что традиционная диета людей в Папуа-Новой Гвинее, островной стране в Тихом океане, может быть ключом к улучшению здоровья кишечника, тонкой талии и снижению риска хронических заболеваний - без необходимости ограничения калорий.

Как именно надо питаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Какая диета позволит похудеть и защититься от рака?

Западные диеты, как известно, имеют низкое содержание клетчатки и переполнены ультраобработанными продуктами, насыщенными жирами и добавленным сахаром. Их связывают со стремительным ростом уровня ожирения, диабета и сердечных заболеваний, и они сеют хаос в наших деликатных микробиомах кишечника.

А вот коренные жители сельских районов Папуа-Новой Гвинеи преимущественно едят растительную пищу, богатую клетчаткой, но с низким содержанием сахара и калорий.

Предыдущие исследования показали, что население может похвастаться более разнообразным кишечным микробиомом, чем их западные сверстники, а также у них ниже уровень хронических заболеваний.

Вдохновившись этими открытиями, профессор экологии Йенс Уолтер и его коллеги разработали диету для восстановления непромышленных микробиомов (NiMe) для повторения моделей питания сельского населения Папуа-Новой Гвинеи.

"Мы разработали диету, которая имитирует традиционные, неиндустриализированные пищевые привычки и совместима с нашим пониманием взаимодействия диеты и микробиома", - сказал Уолтер.

Что можно есть на диете?

Диета NiMe, которая в основном основана на растительных продуктах, наполнена фруктами, овощами и бобовыми, с одной небольшой порцией курицы, лосося или свинины в день.

Она исключает молочные продукты, говядину и пшеницу - продукты, которые не являются частью традиционной диеты в Папуа-Новой Гвинее.

Чтобы проверить эффективность диеты, исследователи привлекли 30 здоровых канадцев и заставили их придерживаться режима в течение трех недель. Питание включало пшенную кашу на завтрак, салат из киноа табуле с овощами на обед и лосось с брюссельской капустой и сладким картофелем на ужин. Среди перекусов были - миндаль, курага и мандарины.

Отметим, что план питания на 2500 калорий обеспечивал потрясающие 45 граммов пищевых волокон в день - это значительно больше 25-30 граммов, рекомендованных для взрослых американцев, и гораздо больше, чем 15 граммов, которые американцы получают в среднем в день.

Уже через три недели исследователи увидели отличные результаты. Диета NiMe также привела к снижению уровня "плохого" холестерина у участников на 17%, снижению уровня сахара в крови почти на 7% и снижению С-реактивного белка на 14%, маркера воспаления и сердечных заболеваний. И хотя участники не потребляли меньше калорий, они все равно почувствовали некоторую полезную потерю веса.

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