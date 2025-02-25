Без диет и с пастой: как Анна Ризатдинова держит себя в идеальной форме

Художественная гимнастка призналась, что не придерживается строгих диет, несмотря на многолетний опыт в профессиональном спорте.

Она рассказала, как сейчас строит свой рацион, чтобы оставаться в форме и при этом не отказывать себе в любимых продуктах.

"Диет у меня нет вообще. Скажу больше: я противник диет. Так как долгий промежуток времени моя жизнь была в довольно жестких спортивных рамках, то сейчас я стараюсь питаться так, как надо", - говорит Анна. Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитость также отметила, что работала с нутрициологом, однако есть вещи, от которых ей трудно отказаться.

"Я работала с нутрициологом, но все же не могу отказаться полностью от сладкого, потому что я его люблю. Конечно, при этом надо анализировать, когда его есть и сколько, но полностью отказаться я не могу", - призналась Ризатдинова.

Кроме того, она не представляет своего рациона без итальянской кухни, в частности пасты. Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"А еще макароны. Я обожаю итальянскую кухню, и я не буду от нее отказываться. Конечно, вечером я уже не буду есть пасту, но в обед, например, могу себе это позволить", - говорит спортсменка.

Также Анна рассказала, как ей удается расслабляться после насыщенных тренировок и тяжелых дней. Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Она поделилась, что ее любимым способом восстановления является ванна с морской солью и пенкой, которая помогает снять напряжение. Однако лучшим релаксом для нее является сон.

"Сон для меня - это вообще все, и если чувствую, что я на нуле, и батарейка села, то именно во сне и удается мне восстановиться", - отметила звезда.