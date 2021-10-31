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В "Дії" спростили отримання COVID-сертифіката: як це зробити

Автор: Роман Мирончук

У додатку "Дія" спростили отримання COVID-сертифіката. Тепер не потрібно підписувати запит за допомогою технології фото ID, а на порталі - електронним ключем.

Про це заявив глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Як тепер отримати COVID-сертифікат

Необхідно зайти в додаток або на портал "Дія" і натиснути "Отримати сертифікат". Після цього з'явиться COVID-сертифікат, якщо ви робили щеплення.

Важливо

Щоб у вас все вийшло, необхідно оновити свій мобільний додаток.

Нагадаємо, під Києвом поліція влаштувала "облаву" через COVID-сертифікати в автобусі, який їхав з Полтави до столиці. Правоохоронці зупинили транспорт фактично "серед поля", але перевірити документи у пасажирів їм не вдалося.

Люди почали обурюватися, що їх можуть перевіряти тільки перед відправкою автобуса.

Ми також писали про те, що Reuters і CNN розповіли, як в Україні процвітає чорний ринок фейкових COVID-сертифікатів. Приміром, у приймальні лікаря на Хмельниччині виявили пачку готівки на суму 12 тисяч доларів.

Медик за гроші вносив до електронних медичних карток недостовірні відомості про вакцинацію. І таких випадків в Україні багато.

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Діясертифікат вакцинації