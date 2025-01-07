Действует как снотворное. Съешьте кусочек этого фрукта перед сном

Почему ананас действует как снотворное

Фрукт известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также может повысить уровень мелатонина в организме до 240%, помогая регулировать циркадные ритмы и способствовать спокойному сну.

Мелатонин - это гормон, который естественным образом вырабатывается мозгом, когда темнеет, и он играет решающую роль в синхронизации наших внутренних часов или цикла сна и бодрствования.

Исследование, проведенное тайскими университетами, показало, что из 15 проанализированных тропических фруктов ананас содержит одну из самых высоких концентраций мелатонина (68 092 нг/г сухого веса). В сочетании с содержанием серотонина и триптофана - соединений, которые влияют на настроение и отдых - ананас становится естественным оружием против бессонницы.

Другие продукты, которые способствуют сну

Хотя ананас является отличным выбором для естественного повышения уровня мелатонина, это не единственный вариант.

Такие продукты, как яйца и рыба, содержат этот гормон. Также стоит употреблять грецкие орехи, некоторые виды грибов, цельные зерна, бобовые.

Эти продукты не только улучшают сон, но и обеспечивают необходимые питательные вещества для общего здоровья.

Ананас - это больше, чем просто лакомство перед сном. Наполненный витамином С, марганцем и бромелайном, этот тропический фрукт укрепляет иммунную систему и действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса. Бромелайн также обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, способствуя восстановлению тканей и уменьшая боль после травм.