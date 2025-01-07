Действует как снотворное. Съешьте кусочек этого фрукта перед сном
Ананас - это не просто вкусный фрукт, но и природный источник мелатонина гормона, регулирующего циклы сна и бодрости. Всего один кусочек этого сочного фрукта за час-полтора перед сном поможет способствовать более глубокому и качественному отдыху.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Почему ананас действует как снотворное
Фрукт известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также может повысить уровень мелатонина в организме до 240%, помогая регулировать циркадные ритмы и способствовать спокойному сну.
Мелатонин - это гормон, который естественным образом вырабатывается мозгом, когда темнеет, и он играет решающую роль в синхронизации наших внутренних часов или цикла сна и бодрствования.
Исследование, проведенное тайскими университетами, показало, что из 15 проанализированных тропических фруктов ананас содержит одну из самых высоких концентраций мелатонина (68 092 нг/г сухого веса). В сочетании с содержанием серотонина и триптофана - соединений, которые влияют на настроение и отдых - ананас становится естественным оружием против бессонницы.
Другие продукты, которые способствуют сну
Хотя ананас является отличным выбором для естественного повышения уровня мелатонина, это не единственный вариант.
Такие продукты, как яйца и рыба, содержат этот гормон. Также стоит употреблять грецкие орехи, некоторые виды грибов, цельные зерна, бобовые.
Эти продукты не только улучшают сон, но и обеспечивают необходимые питательные вещества для общего здоровья.
Ананас - это больше, чем просто лакомство перед сном. Наполненный витамином С, марганцем и бромелайном, этот тропический фрукт укрепляет иммунную систему и действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного стресса. Бромелайн также обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами, способствуя восстановлению тканей и уменьшая боль после травм.
Кстати, названа фундаментальная причина, почему некоторым людям нужно гораздо меньше спать.
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