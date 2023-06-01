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Дедушка часами сидел у тела внучки: фото последствий атаки Киева трогает до слез

Что известно об атаке на Киев 1 июня (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Россияне в ночь на 1 июня во время ракетной атаки Киева убили ребенка, девочку 2012 года рождения. В Деснянском районе в общей сложности погибли три человека, а фото дедушки, сидящего рядом с мертвой внучкой, уже облетело мир и на него нельзя смотреть без слез.

Подробно в материале Styler далее.

В Деснянском районе объявили траур

На кадре ниже видно, что пожилой мужчина сидит на стульчике рядом с 10-11-летним ребенком, тело которого завернуто в фольгу.

Фото: Сергей Окунев

Что известно о ночной трагедии

После ракетной атаки Киева больше всего пострадал Лесной массив, где повреждена детская поликлиника на Ореста Левицкого, 18-А (бывшая Курчатова). В двух школах (№212 и вероятно 152), садике возле поликлиники (вероятно, №514), а также в участковом пункте полиции, расположенном рядом выбиты окна и двери.

Кроме того, с одного жилого дома сорвало балкон, повреждены окна и двери.

Обновление: впоследствии Виталий Кличко уточнил, что "в Деснянском районе повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок".

В районе 1 июня объявлен траур.

Впоследствии появилось и видео, в котором было сказано, что мать девочки также погибла и ее тело лежало рядом у двери поликлиники.

Люди погибли из-за закрытого укрытия?

Стало известно, что одна женщина, которая вместе с ребенком пыталась попасть в укрытие в подвале той самой поликлиники, погибла из-за того, что дверь оказалась закрытой. Люди стучали, но им никто не открыл. В этот момент раздался взрыв.

Муж погибшей рассказал о случившемся, сообщив, что с ребенком все хорошо, но жена, к сожалению, погибла.

Также сообщается, что охранник медучреждения, который должен был отвечать за укрытие, якобы спал пьяный. Эта информация проверяется.

Правоохранители осуществляют следственные действия в поликлинике и на ее территории. Возбуждены уголовные дела.

"Обратился в Офис Президента и правительства, которые согласовывают назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие по поводу того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека. Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", - отметил мэр столицы.

Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек (в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах). Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок.

Еще больше подробностей о последствиях этой вражеской ночной атаки на столицу - в материале РБК-Украина.

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