Діагноз унікальний: вчені розповіли про смертельну небезпеку електронних сигарет

Як повідомляють дослідники, електронні сигарети можуть бути більш небезпечними, ніж звичайні, через те, що вони здатні викликати унікальне захворювання. Дослідники називають це захворювання EVALI - пошкодження легенів, пов'язане з вживанням електронних сигарет або продуктів вейпінга. У чому прорив вчених, розповідається в статті на The Nature.

До симптомів травматизації легких електронними сигаретами відносять високу температуру тіла, кашель, блювоту і діарею. Деякі пацієнти навіть потрапляли у відділення інтенсивної терапії, оскільки мали сильне ураження легенів.

Фахівці вивчили, що в більшості випадків ураження органів дихання було викликане вживанням нестандартних сумішей для вейпінгу, що містили в собі тетрагідроканнабінол і психоактивні з'єднання.

Появу EVALI тісно пов'язують з ацетатом вітаміну Е, який додається в рідині для вейпінгу в якості конденсуючого компонента.

Згідно з даними центру по контролю і профілактики захворювань, 3,6 мільйона учнів середніх і старших класів в американських школах вживають електронні сигарети — як і 8,1 мільйона дорослих у США.

Нагадаємо, що в Україні заборонили продаж вейперів і електронних пристроїв для куріння особам, які не досягли 18-річчя.

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