Діагностика раку на ранніх стадіях: які обстеження безкоштовні для українців

Коли виникають проблеми зі здоров'я необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря, який надасть первинну консультацію та призначить обстеження. А також надають інформацію про профілактику захворювань, зокрема й онкологічних.
Про це повідомляє МОЗ України.
Дуже часто рак діагностується на останніх стадіях, коли менші шанси на порятунок та складніше лікування. Тому варто чим раніше звернутися до лікаря та на ранніх стадіях виявити захворювання - це пріоритет програми медичних гарантій, яка покриває вартість низки обстежень.
Профілактично пацієнти старшого віку можуть пройти:
За потреби програма покриває лікування з анестезією, гістологічне дослідження, аналізи та опис результатів дослідження. Окрім того, направлення на усі вказані послуги видає лікар, з яким підписана декларація або вузький спеціаліст, який вас лікує.
Пройти необхідне обстеження можна у 783 закладах, серед яких є приватні. Така невелика кількість зумовлена тим, що для виявлення захворювання потрібне сучасне обладнання. Рання діагностика потребує апаратури з високою роздільною здатністю для візуалізації новоутворень незначних розмірів.
Пацієнти молодшого віку також можуть отримати направлення, якщо є підозра новоутворень. Дослідження оплачує Національна служба здоров'я України в рамках пакету "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)". Потрібно також обрати заклад, що має відповідний договір та необхідне обладнання та фахівців.
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