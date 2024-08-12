Дезинфицирует, смягчает и удаляет мильные следы: все способы использования уксуса при стирке

Как использовать уксус при стирке

Использовать уксус в стирке очень просто. Его можно добавить в дозатор кондиционера для белья в стиральной машине или залить во время полоскания.

При добавлении уксуса в конце цикла советуют вручную остановить машину непосредственно перед последним полосканием и, слив воду, добавить 0,5 стакана разведенного белого уксуса к одежде в барабане.

После этого необходимо запустить цикл, чтобы белье прополоскалось и стирка закончилась, как обычно.

Использование стирального уксуса рекомендуют ограничить до одного раза в две недели. Не следует стирать одежду кислой жидкостью при каждой стирке, средство следует использовать по необходимости. Ведь использование слишком большого количества уксуса со временем отрицательно сказывается на деликатных тканях.

Удалить стойкие пятна

Уксус - прекрасное решение для выведения разнообразных пятен. Это средство может справиться со стойкими пятнами - особенно на белых тканях - если добавить его непосредственно в барабан стиральной машины с бельем или использовать в качестве части раствора для предварительного замачивания.

Уксус особенно полезен для удаления пятен на масляной основе, но может справиться со ржавчиной, пятнами от кофе и травы.

Удалить плесень

Плесень может образовываться на мокрой одежде и полотенцах, если их оставить в стиралке или в корзине для грязных вещей. К счастью, уксус может помочь с этим.

Поскольку белый уксус - это кислый раствор, его дезодорационные и очищающие свойства также часто работают на плесени. В этом случае лучше использовать уксус как часть предварительной обработки, чтобы тщательно почистить проблемные участки.

Устранить неприятный запах

Уксус также помогает нейтрализовать неприятные запахи на одежде, особенно если запах вызван потом. Для этого советуют применить быстрое полоскание или замачивание в уксусе.

Смягчить одежду

Если ваша одежда часто кажется жесткой после стирки, добавление уксуса в белье может помочь. Уксус смягчает одежду, расщепляя избыток моющего средства, делающего волокна жесткими.

Когда не стоит использовать уксус

Несмотря на многочисленные преимущества использования уксуса при стирке, в некоторых случаях не следует применять это чистящее средство.

С отбеливателем

Избегайте смешивания уксуса с отбеливателем, например жидким хлором, поскольку эта смесь очень токсична - ее нельзя вдыхать.

К тому же смешивать эти два чистящего средства не стоит еще и потому, что они оба содержат кислотные свойства, направленные на отбеливание - действия одного из них вполне достаточно.

На эластичной одежде

Не любая ткань может выдержать ополаскивание уксусом. Эластичная или спортивная одежда может быстрее износиться, поскольку кислота разрушает этот материал.

На этих типах одежды использовать уксус следует только в случае крайней необходимости. Если уксус нужно использовать для ароматизации и осветления, обязательно разбавьте жидкость.