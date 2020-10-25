Як діяти при перших ознаках ГРВІ та COVID-19: чітка схема для українців

Жителям України розповіли алгоритм дій при появі симптомів COVID-19
При появі перших ознак ГРВІ необхідно слідувати простою схемою дій і з'ясувати, чи може це бути COVID-19.
Що потрібно зробити українцю в першу чергу і як правильно себе поводити при підозрі на коронавірус – читайте в матеріалі Styler.
Якщо у вас з'явилися симптоми COVID-19, такі як: лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, то ви повинні відразу зателефонувати своєму лікарю, з яким у вас є декларація.
При необхідності лікар направить до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Вам не потрібно самостійно шукати, де зробити тест, і ви не йдете в лабораторію самостійно. За викликом лікаря до вас додому зобов'язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і відправляє їх у лабораторію.
Якщо у вас немає свого лікаря або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади, а у вас є небезпечні симптоми, то необхідно зателефонувати на регіональну "гарячу лінію" з питань COVID-19. Бригаду в такому випадку викличе диспетчер. Номер "гарячої лінії" можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України або на сайті covid-19.gov.ua.
Результати тестування з лабораторії повідомлять вашому лікарю. Якщо діагноз підтвердиться, то лікар дасть вам призначення з приводу самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг хвороби легкий. Або порекомендує вам звернутися в лікарню, якщо стан важкий. Особи, які контактували з хворим, також повинні пройти тестування на COVID-19.
Якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура), то телефонуйте 103. Якщо за рішенням мобільної бригади екстреної допомоги вам не потрібна госпіталізація, то вам нададуть медичну допомогу на місці та рекомендації з приводу самоізоляції. Також бригада ЕМП направить до вас мобільну бригаду для збирання зразків на тест.
Якщо вас госпіталізують, тестування і все необхідне лікування ви отримаєте в медичному закладі. Всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні ліки для пацієнтів безкоштовні.
Нагадаємо, раніше ми писали про правила поведінки та захисту для українців, у яких вдома є хворий з COVID-19.