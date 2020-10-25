Як діяти при перших ознаках ГРВІ та COVID-19: чітка схема для українців

При появі перших ознак ГРВІ необхідно слідувати простою схемою дій і з'ясувати, чи може це бути COVID-19.

Що потрібно зробити українцю в першу чергу і як правильно себе поводити при підозрі на коронавірус – читайте в матеріалі Styler.

Якщо у вас з'явилися симптоми COVID-19, такі як: лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, то ви повинні відразу зателефонувати своєму лікарю, з яким у вас є декларація.

При необхідності лікар направить до вас мобільну бригаду для тестування на COVID-19. Вам не потрібно самостійно шукати, де зробити тест, і ви не йдете в лабораторію самостійно. За викликом лікаря до вас додому зобов'язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і відправляє їх у лабораторію.

Якщо у вас немає свого лікаря або ваш лікар відмовив вам у виклику мобільної бригади, а у вас є небезпечні симптоми, то необхідно зателефонувати на регіональну "гарячу лінію" з питань COVID-19. Бригаду в такому випадку викличе диспетчер. Номер "гарячої лінії" можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України або на сайті covid-19.gov.ua.

Результати тестування з лабораторії повідомлять вашому лікарю. Якщо діагноз підтвердиться, то лікар дасть вам призначення з приводу самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг хвороби легкий. Або порекомендує вам звернутися в лікарню, якщо стан важкий. Особи, які контактували з хворим, також повинні пройти тестування на COVID-19.

Які симптоми вважаються легкими при COVID-19:

Підвищення температури тіла до 38 градусів і це можна контролювати за допомогою жарознижувальних препаратів.

Нежить.

Відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявості)

Сухий кашель без ознак дихальної недостатності (утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)

Відсутність шлунково-кишкових проявів (нудоти, блювоти, діареї)

Симптоми важкого перебігу COVID-19:

Ознаки пневмонії або дихальної недостатності, пневмонії підтвердженої.

Гострий респіраторний дистрес-синдром

Сепсис або шок (підтверджені клініко-лабораторним шляхом)

Органна або системна недостатність

Групи ризику: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні захворювання, онкологічні захворювання

У пацієнта температура вище 38 градусів, і вона не піддається корекції.

Якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура), то телефонуйте 103. Якщо за рішенням мобільної бригади екстреної допомоги вам не потрібна госпіталізація, то вам нададуть медичну допомогу на місці та рекомендації з приводу самоізоляції. Також бригада ЕМП направить до вас мобільну бригаду для збирання зразків на тест.

Якщо вас госпіталізують, тестування і все необхідне лікування ви отримаєте в медичному закладі. Всі послуги з лікування коронавірусної хвороби в лікарні та необхідні ліки для пацієнтів безкоштовні.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила поведінки та захисту для українців, у яких вдома є хворий з COVID-19.