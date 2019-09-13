Дії після щеплення: Комаровський вказав на важливі нюанси

Доктор Євген Комаровський розповів, що робити після щеплення (Фото: колаж РБК-Україна)

Комаровський дав поради щодо вакцинації

Євген Комаровський розповів про необхідні дії після вакцинації а також реакції організму після щеплення. Відомий педіатр подав рекомендації у вигляді загадок-картинок із правильними відповідями на питання, і опублікував "квест" у своєму Instagram.

Зазначимо, що після щеплення людина може не знати, що робити після можливого виникнення тієї чи іншої реакції (підвищення температури, почервоніння та ущільнення у місці введення вакцини). Таким чином можна помилково прийняти ліки, які суттєво знизять ефективність імунобіологічного препарату.

Доктор Комаровський дав відповіді на найпоширеніші запитання про дії після щеплення.

Доктор Євген Комаровський розповів про дії після щеплення (Ілюстративне фото: bbc.com)

Лікар вищої категорії розповів, що найбільш небезпечні реакції після щеплень можливі протягом перших 30 хвилин.

Також він звернув увагу, що після щеплення пацієнт повинен перед розставанням із лікарем отримати на руки документ (картку, довідку), в якому вказані назва, серія, номер і доза вакцинного препарату.

Комаровський рекомендує в перші півгодини після щеплення не залишати клініку.

Крім того, після щеплення в цей період часу - 30 хвилин - не бажано контактувати з людьми.

Також Комаровський назвав жарознижуючий засіб, який не варто використовувати при підвищенні температури після вакцинації - це ацетилсаліцилова кислота (аспірин).

Лікар Євген Комаровський розповів про дії після щеплення (Фото: РБК-Україна)

Раніше ми писали про те, що Євген Комаровський розповів про вакцинацію проти туберкульозу - БЦЖ - для дітей у сім років і зазначив, що повторно робити щеплення дітям у цьому віці недоцільно.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні стала проводитися набагато рідше, ніж у 2000-х роках. Пов'язано це з появою безлічі міфів про реакції після вакцинації. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що вакцина призводить до захворювань, паралічу кінцівок та навіть смерті. Тому керівниця МОЗ Уляна Супрун докладно розповіла, якою може бути реакція після вакцинації та як це позначається на здоров'ї людини.