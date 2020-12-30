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Що дійсно захищає від COVID-19 і як не нашкодити: Ляшко розвінчав популярні міфи

Автор: Володимир Костирін

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, розвінчав популярні домисли про способи лікування коронавірусної хвороби антибіотиками чи вітамінами, та висловився про інші методи профілактики.

Також заступник глави МОЗ України розповів в ефірі програми "Деталі дня" пояснив, чому маски в період епідемії COVID-19 потрібно носити всім без винятку.

Антибіотики проти COVID-19

Медик зазначив, що коронавірус є вірусною інфекцією, й антибіотики проти вірусних інфекцій не діють - тільки на бактерії

"Тому коли ми говоримо про лікування антибіотиками коронавірусної хвороби - це виключно за призначенням лікаря, коли приєднується бактеріальна інфекція і є чіткі показання для застосування антибіотиків", - сказав Ляшко

Заступник міністра також наголосив, що антибіотики - не цукерка.

"Їх не можна вживати просто так, тому що формується антибіотикорезистентність", - звернув він увагу.

Часник і цибуля захищають від коронавірусу

Ляшко підтримав такий спосіб захисту від вірусу - як у контексті наявності вітамінів в цих овочах, так і з урахуванням побічного ефекту - специфічного запаху, який допомагає тримати дистанцію від інших людей під час пандемії.

"По-перше, це відноситься до овочів, які ми рекомендуємо вживати - там є корисні вітаміни та мікроелементи. І, по-друге, часник допомагає нам захиститися від інфікування, оскільки, коли людина з'їсть кілька зубчиків часнику, то до неї близько не підходять по дистанції, як мінімум метр - півтора, тому що є неприємний запах. Тому від людини відходять, а це не дозволяє крапелькам зі збудником долетіти до слизових оболонок. Тому виключно такий ефект є у профілактиці, коли ми вживаємо часник", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Чи всі санітайзери вбивають COVID-19

Ляшко закликав уважно вивчити склад того або іншого зареєстрованого дезінфекційного засобу, який прописаний на етикетках продукту.

"Найбільш поширеним засобом, який знищує саме коронавірус, є розчин спирту, який 70%-вий, і знищується вірус на поверхні, на руках, і він є безпечним для людини", - розповів він.

Маски потрібні всім або тільки хворим

"Маски сьогодні повинні носити всі незалежно від того,є чи немає симптомів (зараження)", - заявив Ляшко.

Заступник глави МОЗ зазначив, що під час пандемії COVID-19 абсолютно всі громадяни розглядаються як потенційні носії вірусу.

"Навіщо ми носимо маски? Візьміть свічку, запаліть, відсуньте на витягнуту руку, задуйте її без маски, і одягніть маску і спробуйте її задути вже в масці - у вас це не вийде. Це показує відстань, на яку ми можемо поширювати краплі, які ми виділяємо з організму, і які потенційно містять збудник Коли ми в масці, то ми не можемо далі, ніж на витягнуту руку, викашляти або вичхати слиз з потенційним збудником", - пояснив Ляшко.

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Відео: Ляшко розвінчав міфи про лікування коронавірусу антибіотиками та часником

Нагадаємо, нещодавно лікар-пульмонолог розвінчала головні міфи про коронавірус та пояснила, чого насправді слід побоюватися.

Раніше повідомлялося, що український лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19.

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