ru
ua

Дійсно привабливий чоловік: Лобода шокувала визнанням


Лобода опублікувала неоднозначний пост

Світлана Лобода, відома скандальними витівками, шокувала мережу несподіваним визнанням. Вона натякнула про свої почуття до Ліндеманна, опублікувавши неоднозначну запис в соціальній мережі Instagram.

На відео Лобода тримає в роті соску, а відеоряд супроводжується музикою Rammstein. До речі, на пустишці також зображено логотип цієї групи.

Підписники порахували, що Світлана Лобода тим самим затвердила, що між нею і фронтменом метал-гурту Rammstein є особливий зв'язок і теплі почуття:

  • Напевно їй, як жінці хочеться закричати на весь світ про свого чоловіка.
  • Натяк зрозуміли.
  • Кумир мого дитинства створив союз з жінкою, пісні якої я обожнюю. Це найкраще, що могло статися.
  • Настя з Потапом з'єдналися. Чекаємо і від вас.
  • А мені здається, він занадто старий для неї. Перепрошую, але це моя думка.
  • Тілль дійсно привабливий чоловік.

Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

Ми також писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками
Читати всі новини