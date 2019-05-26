Дійсно привабливий чоловік: Лобода шокувала визнанням

Лобода опублікувала неоднозначний пост
Світлана Лобода, відома скандальними витівками, шокувала мережу несподіваним визнанням. Вона натякнула про свої почуття до Ліндеманна, опублікувавши неоднозначну запис в соціальній мережі Instagram.
На відео Лобода тримає в роті соску, а відеоряд супроводжується музикою Rammstein. До речі, на пустишці також зображено логотип цієї групи.
Підписники порахували, що Світлана Лобода тим самим затвердила, що між нею і фронтменом метал-гурту Rammstein є особливий зв'язок і теплі почуття:
Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.
Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.
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