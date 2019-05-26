ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дійсно привабливий чоловік: Лобода шокувала визнанням

STYLERПерсони    26.05.2019 - 14:03
Дійсно привабливий чоловік: Лобода шокувала визнанням
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода опублікувала неоднозначний пост

Світлана Лобода, відома скандальними витівками, шокувала мережу несподіваним визнанням. Вона натякнула про свої почуття до Ліндеманна, опублікувавши неоднозначну запис в соціальній мережі Instagram.

На відео Лобода тримає в роті соску, а відеоряд супроводжується музикою Rammstein. До речі, на пустишці також зображено логотип цієї групи.

Підписники порахували, що Світлана Лобода тим самим затвердила, що між нею і фронтменом метал-гурту Rammstein є особливий зв'язок і теплі почуття:

  • Напевно їй, як жінці хочеться закричати на весь світ про свого чоловіка.
  • Натяк зрозуміли.
  • Кумир мого дитинства створив союз з жінкою, пісні якої я обожнюю. Це найкраще, що могло статися.
  • Настя з Потапом з'єдналися. Чекаємо і від вас.
  • А мені здається, він занадто старий для неї. Перепрошую, але це моя думка.
  • Тілль дійсно привабливий чоловік.

Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

Ми також писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.

Паралізований коник: Лобода розсмішила мережу безглуздим танцем Лободу помітили з таємничим незнайомцем: що про нього відомо
Новини України Лобода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся