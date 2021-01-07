Чи дійсно епідемія COVID-19 в Україні пішла на спад: інфекціоніст дав відповідь

В останні дні офіційні показники захворюваності коронавірусною інфекцією стрімко знизилися. У мережі повелися коментарі, що це пов'язано зі зменшенням кількості тестувань, тому таке "поліпшення" ситуації - всього лише спроба замилити всім очі.

Лікар-інфекціоніст з Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Ігорович на своїй сторінці в Facebook прокоментував дану ситуацію.

За його словами, справа навіть не в тому, правдиві коментарі людей або ні, а в тому, що величезна кількість людей хворіє вдома. При цьому вони не звертаються в лабораторії.

"Тому цифри однозначно занижені і не об'єктивні. Всі вже достатньо обізнані і знають, що лікування COVID-19 на перших порах мало чим відрізняється від лікування звичайного ГРВІ і менше панікують", - заявив експерт.

Він також підкреслив, що за спеціалізованою медичною допомогою українці звертаються лише у складних випадках. Крім того, показником поліпшення або погіршення ситуації доцільно вважати кількість госпіталізацій. Оскільки в стаціонарі лікарі працюють виключно з тяжкими і вкрай тяжкими хворими.

За словами лікаря-інфекціоніста, останні три-чотири тижні спостерігається відчутне зниження кількості госпіталізацій. У порівнянні з осінніми місяцями - ситуація в інфекційному стаціонарі дещо змінилася. Також стало значно менше звернень по швидкій допомозі.

"І хоча столична лікарня заповнена важкими хворими і надходження тривають, наплив не порівняти з минулими місяцями. Важкі хворі лікуються довше, виписка не так інтенсивна. Однак місць зараз в госпіталі вистачає. Ситуація з ліжками в лікарні, навіть кисневими, поки стабільна", - зазначив експерт.

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