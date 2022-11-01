Некоторые украинцы могут получить лекарства бесплатно: о чем идет речь

Что такое несахарный диабет

Несахарный диабет - очень редкое заболевание, характеризующееся пониженным содержанием в крови гормона вазопрессина. В результате в почках наблюдается снижение способности к концентрированию мочи.

Такое заболевание встречается одинаково и у мужчин, и у женщин. Чаще болеют люди молодого возраста - от 18 до 28 лет. У детей такое заболевание тоже встречается, но гораздо реже. Также есть случаи заболевания у новорожденных.

Несахарный диабет может возникать по следующим причинам:

черепно-мозговая травма, операции области головного мозга;

злокачественные образования в тканях головного мозга; метастазы;

инфекционные заболевания, поражающие ткани головного мозга;

заболевание почек;

наследственная предрасположенность.

Специалисты говорят, что самый первый советчик по профилактике и диагностике любого заболевания - это семейный врач, терапевт или педиатр. Ввиду состояния здоровья пациента, факторы риска врач выпишет направление на проведение исследований или консультацию к эндокринологу.

Далее эндокринолог ставит диагноз, составляет план лечения и вносит его в электронную систему здравоохранения. Отмечается, что это делает исключительно эндокринолог, который принимает амбулаторно. Он же выписывает пациенту первый электронный рецепт на "Доступные лекарства".

Как бесплатно получить лекарство от несахарного диабета

В программе "Доступные лекарства" есть 5 наименований (международное непатентованное название Десмопрессин) лекарств. Чтобы получить лекарства в этих аптеках, необходимо иметь рецепт, который выписывает врач.

На время военного положения рецепт может быть бумажный. Выписать его может любой врач первичной медицинской помощи.