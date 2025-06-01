Потеря сознания после черешни. Кому нельзя есть сезонную ягоду: кто в группе риска

Кому нельзя есть черешню

Резкий скачок сахара

Черешня содержит большое количество природных сахаров - до 16 г на 100 г продукта. У здоровых людей это не вызывает проблем, но для больных сахарным диабетом или инсулинорезистентностью резкий подъем уровня глюкозы может вызвать гипергликемию или реактивную гипогликемию - состояние, когда уровень сахара резко падает после его скачка. Симптомы: дрожь, слабость, головокружение, потеря сознания.

Аллергические реакции

Люди с пищевыми аллергиями, особенно на stone fruits (косточковые плоды), такие как вишня, абрикосы, персики или сливы, могут почувствовать симптомы после употребления черешни: зуд во рту, отек языка, затрудненное дыхание, вплоть до анафилактического шока. В тяжелых случаях аллергическая реакция сопровождается резким падением давления и потерей сознания.

Синдром оральной аллергии

Некоторые люди, чувствительные к пыльце березы или полыни, имеют перекрестную реакцию на черешню. Это так называемый синдром оральной аллергии. Он не всегда серьезный, но в отдельных случаях может привести к опасным отекам.

Проблемы с пищеварением и низкое давление

Черешня имеет легкий слабительный эффект, что может вызвать дисбаланс электролитов при чрезмерном употреблении. У людей с гипотонией (низким давлением) это может усилить слабость и даже привести к обмороку.

Как правильно есть черешню