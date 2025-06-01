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Потеря сознания после черешни. Кому нельзя есть сезонную ягоду: кто в группе риска

Фото: Кому нельзя есть черешню (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Черешня - одна из самых любимых ягод лета, богатая витаминами, антиоксидантами и фруктовыми кислотами. Однако не все могут наслаждаться ею без последствий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, для какой категории людей черешня может представлять опасность - вплоть до головокружения и даже потери сознания.

Кому нельзя есть черешню

Резкий скачок сахара

Черешня содержит большое количество природных сахаров - до 16 г на 100 г продукта. У здоровых людей это не вызывает проблем, но для больных сахарным диабетом или инсулинорезистентностью резкий подъем уровня глюкозы может вызвать гипергликемию или реактивную гипогликемию - состояние, когда уровень сахара резко падает после его скачка. Симптомы: дрожь, слабость, головокружение, потеря сознания.

Аллергические реакции

Люди с пищевыми аллергиями, особенно на stone fruits (косточковые плоды), такие как вишня, абрикосы, персики или сливы, могут почувствовать симптомы после употребления черешни: зуд во рту, отек языка, затрудненное дыхание, вплоть до анафилактического шока. В тяжелых случаях аллергическая реакция сопровождается резким падением давления и потерей сознания.

Синдром оральной аллергии

Некоторые люди, чувствительные к пыльце березы или полыни, имеют перекрестную реакцию на черешню. Это так называемый синдром оральной аллергии. Он не всегда серьезный, но в отдельных случаях может привести к опасным отекам.

Проблемы с пищеварением и низкое давление

Черешня имеет легкий слабительный эффект, что может вызвать дисбаланс электролитов при чрезмерном употреблении. У людей с гипотонией (низким давлением) это может усилить слабость и даже привести к обмороку.

Как правильно есть черешню

  • Не ешьте черешню натощак в большом количестве.

  • Ограничьте порцию: 100-150 г за раз достаточно для большинства.

  • Если вы в группе риска - проконсультируйтесь с врачом.

  • Следите за реакцией организма, особенно если едите черешню впервые за сезон.

 

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В материале использованы источники - Mayo Clinic, Healthline.

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