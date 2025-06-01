Потеря сознания после черешни. Кому нельзя есть сезонную ягоду: кто в группе риска
Черешня - одна из самых любимых ягод лета, богатая витаминами, антиоксидантами и фруктовыми кислотами. Однако не все могут наслаждаться ею без последствий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, для какой категории людей черешня может представлять опасность - вплоть до головокружения и даже потери сознания.
Кому нельзя есть черешню
Резкий скачок сахара
Черешня содержит большое количество природных сахаров - до 16 г на 100 г продукта. У здоровых людей это не вызывает проблем, но для больных сахарным диабетом или инсулинорезистентностью резкий подъем уровня глюкозы может вызвать гипергликемию или реактивную гипогликемию - состояние, когда уровень сахара резко падает после его скачка. Симптомы: дрожь, слабость, головокружение, потеря сознания.
Аллергические реакции
Люди с пищевыми аллергиями, особенно на stone fruits (косточковые плоды), такие как вишня, абрикосы, персики или сливы, могут почувствовать симптомы после употребления черешни: зуд во рту, отек языка, затрудненное дыхание, вплоть до анафилактического шока. В тяжелых случаях аллергическая реакция сопровождается резким падением давления и потерей сознания.
Синдром оральной аллергии
Некоторые люди, чувствительные к пыльце березы или полыни, имеют перекрестную реакцию на черешню. Это так называемый синдром оральной аллергии. Он не всегда серьезный, но в отдельных случаях может привести к опасным отекам.
Проблемы с пищеварением и низкое давление
Черешня имеет легкий слабительный эффект, что может вызвать дисбаланс электролитов при чрезмерном употреблении. У людей с гипотонией (низким давлением) это может усилить слабость и даже привести к обмороку.
Как правильно есть черешню
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Не ешьте черешню натощак в большом количестве.
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Ограничьте порцию: 100-150 г за раз достаточно для большинства.
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Если вы в группе риска - проконсультируйтесь с врачом.
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Следите за реакцией организма, особенно если едите черешню впервые за сезон.
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В материале использованы источники - Mayo Clinic, Healthline.
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