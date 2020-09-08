Дівчина з собачкою з Уханя розбила сім'ю глави міграційної служби України

Українка Анастасія Зінченко, яка стала відома після того, як відмовилася евакуюватися з китайського Уханя без своєї собаки, закрутила роман з головою міграційної служби України Максим Соколюком. Нещодавно дівчина, яка родом з Херсона, розповіла про свою любовну історію з Соколюком.

За її словами, 20 лютого цього року Соколюк подзвонив їй в Китай, щоб дізнатися всі проблеми, які були пов'язані з її евакуацією. Він побачив, що Анастасія була єдиною в списках на евакуацію, яку не взяли в літак. Весь цей час глава міграційної служби допомагав їй спланувати успішне повернення в Україну. Вони багато спілкувалися і Соколюк, який старше за дівчину на 20 років, інформаційно і морально її підтримував. Потім у них зав'язалися любовні відносини, хоча різниця у віці у пари становить 20 років.

Як виявилося, на початку роману з Настею Соколюк ще був у шлюбі, але вже почав залицятися до "дівчини з собачкою". Відзначимо, що в шлюбі з екс-дружиною у нього залишилося двоє дітей. Влітку він подав на розлучення.

"Ми разом не розуміємо, що це було, як так сталося і зірки зійшлися на небі, але це любов, і ми щасливі", - писав Максим Пахалюк на своїй Facebook-сторінці.

Настя Зінченко і Максим Пахалюк щасливі разом (фото: facebook.com/maxim.sokoliuk)

Зазначимо, що Настя писала, що працює моделлю. У коментарях користувачі публікують фотографії, яких немає у Насті в соцмережах.

Настя Зінченко в Китаї (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, дівчина з собачкою з Уханя розкрила відносини з главою міграційної служби України