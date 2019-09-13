ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дівчинка намагалася скоїти суїцид прямо в церкві: деталі НП у Львові

STYLERПодії    13.09.2019 - 18:49
Дівчинка намагалася скоїти суїцид прямо в церкві: деталі НП у Львові
У Львові дівчинка намагалася скоїти самогубство в церкві (колаж: РБК-Україна)

Дівчинка хотіла порізати собі вени в церкві у п'ятницю, 13 вересня

У Львові стався кричущий інцидент. Дівчинка зайшла в будівлю церкви Вознесіння Господнього, що на перехресті вулиць Виговського та Любінської, і намагалася покінчити з собою, порізавши вени.

Про подію повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Дівчинка намагалася скоїти суїцид прямо в церкві: деталі НП у Львові

У Львові дівчинка намагалася скоїти самогубство в церкві (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

За словами Зінкевича, НП сталася в п'ятницю, 13 вересня, о 15:00. На щастя, трагедії вдалося уникнути.

"Люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали змоги їй це зробити, дівчинка жива і вже під спостереженням медиків", - пише депутат.

Дівчинка намагалася скоїти суїцид прямо в церкві: деталі НП у Львові

У Львові дівчинка намагалася вчинити самогубство в церкві (скрін: facebook.com/igor.zinkevych)

Раніше ми писали, що в місті Стрий Львівської області сталася жахлива трагедія. Водій наїхав на чоловіка з двома дітьми, що призвело до загибелі немовляти.

А Уляна Супрун, екс-глава МОЗ України, нещодавно розповіла, на які симптоми у поведінці людини потрібно звернути увагу, щоб встигнути запобігти самогубству.

У Києві чоловік покінчив з собою флаконом від духів: він залишив записку Закрився від дружини і вистрілив собі в голову: фото і деталі НП у Києві
Новини України самогубство
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся