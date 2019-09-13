Дівчинка намагалася скоїти суїцид прямо в церкві: деталі НП у Львові

У Львові дівчинка намагалася скоїти самогубство в церкві (колаж: РБК-Україна)

Дівчинка хотіла порізати собі вени в церкві у п'ятницю, 13 вересня

У Львові стався кричущий інцидент. Дівчинка зайшла в будівлю церкви Вознесіння Господнього, що на перехресті вулиць Виговського та Любінської, і намагалася покінчити з собою, порізавши вени.

Про подію повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

У Львові дівчинка намагалася скоїти самогубство в церкві (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

За словами Зінкевича, НП сталася в п'ятницю, 13 вересня, о 15:00. На щастя, трагедії вдалося уникнути.

"Люди і поліція, яка вже на той момент прибула на виклик, не дали змоги їй це зробити, дівчинка жива і вже під спостереженням медиків", - пише депутат.

У Львові дівчинка намагалася вчинити самогубство в церкві (скрін: facebook.com/igor.zinkevych)

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