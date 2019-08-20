Дівчинка загинула на очах у батьків: під Харковом сталася моторошна аварія

Під Харковом сталася смертельна ДТП, в якій загинула 14-річна дівчинка. Трагічний інцидент відбувся на трасі Харків-Красноград-Перещепине. Легковик Chevrolet, в якій їхала родина з трьох людей, злетів на узбіччя та перекинувся, що призвело до загибелі підлітка, передає "Місто Х".

Дівчинка сиділа на задньому сидінні в салоні авто. Вона отримала фатальні травми внаслідок аварії.

Що стало причиною того, що 48-річний водій втратив контроль над транспортом, наразі з'ясовується.

Чоловік разом зі своєю дружиною після ДТП, яка сталася 18 серпня вдень, був госпіталізований у Красноградську районну лікарню.

Зазначається, що відразу після аварії батьки намагалися допомогти своїй доньці, однак травми виявилися несумісними з життям.

Інформація про подію була арегистрирована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

Ілюстративне фото: ДТП (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові пожежна машина пішла під землю під час того, як їхала на виклик.

Також ми писали про те, що в Івано-Франківську 12 серпня біля нічного клубу 20-річна модель влаштувала масштабну ДТП. BMW, за кермом якого вона сиділа, не впорався з керуванням і наїхав на острівець безпеки, після чого машина влетіла на парковку нічного клубу, пошкодивши чотири припаркованих автомобілі.