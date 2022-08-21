"Дівчинка - щур": стало відомо, за що вбили дочку Дугіна

Чому вбили Дарину Дугіну

Інформацію Сотник назвав "зливом від інформатора".

"Дугіна була причетна до крадіжки грошей, які Кремль виділив на фінансування виборчої компанії у Франції - Ле Пен. Гроші до Марін так і не дійшли. Те ж сталося і з європейськими антиглобалістами. Дівчинка - щур. Але прибрати хотіли дочку і батька", - написав він.

Також в коментарях до посту Сотник пояснює, що прибрати хотіли дочку і батька, просто "ідеолог руского міра" затримався на зустрічі і не сів у машину.

"Та ні, тут все тупо і банально. Щура мочканули. Скрисила гроші братви, таке не прощається. Свої ж і грохнули. Конторські", - пише журналіст.

Також він стверджує, що це не просто версія, а причина вбивства.

Що кажуть пропутінські чиновники

В той же час російські пропагандисти і пропутінські чиновники, в тому числі й глава МЗС РФ Марія Захарова, прямо волають про те, що в загибелі Дугіної "винний Захід".

Дехто навіть вбачає "український слід". Хоча, насправді, версія Сотника виглядає найбільш правдивою. Тобто, причина смерті - відплата за крадіжку. А красти і "крисятничати", як усі переконалися, у росіян в крові.

Думки лібералів з приводу Дугіної

"Дивно, але патентована мерзота (Дугін), роками працювала на знецінення людського життя, - дивується, що запустила смерть на поріг свого будинку. Людина десятиліттями романтизував звірства - вони були спрямовані проти когось іншого, а він примовляв: "потрібно вбивати, вбивати і вбивати, це я вам як професор кажу". Чуй професор, і як тобі воно?" - написав журналіст Ілля Шепелін.

"Не можу не співпереживати Дугіну - у самого діти і внуки. Загибель дочки - трагедія. І подвійно, коли думаєш - чи не пов'язано це з твоїми закликами "вбивати, вбивати, вбивати..". Досить жертв! Досить робити "руский мір" синонімом смерті", - відреагував громадський діяч Михайло Ходорковський.

"Депутати вимагають терміново розкрити й розслідувати нічний вибух машини. Однак цей злочин вже розкрито! Дашу Дугіну вбив той, хто розв'язав цю безглузду, криваву війну, яку тепер ніхто не знає як закінчити. І всі, хто вітав війну, зображував "зети", вимагав крові - "ось ви і вбили-с", - прокоментувала смерть Дугіної правозахисниця Марина Литвинович.

Що відомо про Дугіна

Дугін - російський філософ і публіцист фашистського напрямку, вважається ідеологом "руского міра". Нібито має значний вплив на президента РФ Володимира Путіна.