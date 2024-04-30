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Дэвид Бекхэм похвастался идеальным прессом и многочисленными татуировками на обнаженном теле (фото)

Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлия Любченко

Дэвид Бекхэм - всемирно известный футболист, который за годы своей карьеры доказал свое мастерство и профессионализм, теперь кичится идеальной физической формой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Дэвид Бекхэм похвастался идеальным прессом

48-летний бывший английский футболист всегда имел отличную физическую форму, ведь он занимался всю жизнь профессиональным спортом, где нет времени на релакс и безделье. Футбол - нелегкий вид занятости, требующий много энергии и сил.

Сейчас Дэвид уже бывший спортсмен, но его внешний вид свидетельствует о том, что выход на пенсию не помешал ему поддерживать идеально выточенные линии пресса.

Да, Бекхэм показал, как выглядит сейчас во время тренировки в спортзале. Для своего занятия экс-футболист обнажил верх и продемонстрировал идеальную физическую форму. У него подкачаны руки, спина и идеальный пресс.

Дэвид Бекхэм похвастался прессом (фото: instagram.com/davidbeckham)

Поскольку мужчина известной модельерки Виктории Бекхэм был в шортах, то еще и засветил мышцы на ногах. А также невозможно не обратить внимание на количество татуировок на теле Дэвида. Его тело словно усыпано вечными рисунками, и это выглядит очень привлекательно.

"Не могу победить немного освещения. Благодаря моему технику по свету Виктории Бекхэм и помощи тренера Бобби Рича", - написал Дэвид под фотографией.

Свет на фото действительно светил на его лицо, грудь и некоторые из его многочисленных татуировок.

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