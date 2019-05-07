ru
ua

З дитинства нам твердили: Супрун розвіяла міфи про поширену хворобу


Супрун розповіла, що потрібно робити для здорової посмішки

Супрун розвіяла популярні міфи про карієс - поширену хворобу зубів, а також розповіла, як подбати про здоров'я своєї посмішки. Про це експерт розповіла у соцмережі Facebook.

"Чистити зуби потрібно двічі в день, щоб не було карієсу" - з дитинства нам твердили це правило і нагадували, що через карієс псуються зуби. Дійсно, карієс може зіпсувати вашу посмішку. Але найбільш поширена причина втрати зубів серед дорослих - не карієс, а хвороби ясен", - написала Супрун.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Експерт нагадала, що 11 травня відзначається Європейський День здорових ясен і закликала ретельніше стежити за своїми зубами. Найбільш поширеними захворюваннями ясен, за її словами, є гінгівіт і пародонтит.

"Пародонтит може призвести не тільки до втрати зубів. Бактерії, які виникають внаслідок цієї хвороби можуть потрапити в кров через тканину ясен і викликати серйозні проблеми зі здоров'ям - пародонтит пов'язують із респіраторними захворюваннями, ревматоїдним артритом, хворобою коронарних артерій або інсультом", - зазначила Супрун.

Крім того, експерт нагадала, що лікувати ясна потрібно оперативно. Для здоров'я порожнини рота головне - це не відкладати візит до стоматолога до останнього і не забувати про прості правила гігієни.

Нагадаємо, що Супрун "разнесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ.

Раніше українцям розповіли про чудо-напій, який знижує ризик ранньої смерті.

Ми писали, що Євген Комаровський розповів про шокуючі наслідки, до яких може призвести укус комахи.

Результати виборів президента України Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня
Читати всі новини