З дитинства нам твердили: Супрун розвіяла міфи про поширену хворобу

Супрун розвіяла популярні міфи про карієс - поширену хворобу зубів, а також розповіла, як подбати про здоров'я своєї посмішки. Про це експерт розповіла у соцмережі Facebook.

"Чистити зуби потрібно двічі в день, щоб не було карієсу" - з дитинства нам твердили це правило і нагадували, що через карієс псуються зуби. Дійсно, карієс може зіпсувати вашу посмішку. Але найбільш поширена причина втрати зубів серед дорослих - не карієс, а хвороби ясен", - написала Супрун.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Експерт нагадала, що 11 травня відзначається Європейський День здорових ясен і закликала ретельніше стежити за своїми зубами. Найбільш поширеними захворюваннями ясен, за її словами, є гінгівіт і пародонтит.

"Пародонтит може призвести не тільки до втрати зубів. Бактерії, які виникають внаслідок цієї хвороби можуть потрапити в кров через тканину ясен і викликати серйозні проблеми зі здоров'ям - пародонтит пов'язують із респіраторними захворюваннями, ревматоїдним артритом, хворобою коронарних артерій або інсультом", - зазначила Супрун.

Крім того, експерт нагадала, що лікувати ясна потрібно оперативно. Для здоров'я порожнини рота головне - це не відкладати візит до стоматолога до останнього і не забувати про прості правила гігієни.

Нагадаємо, що Супрун "разнесла" блогерів, які пропагують ЗСЖ.

Раніше українцям розповіли про чудо-напій, який знижує ризик ранньої смерті.

Ми писали, що Євген Комаровський розповів про шокуючі наслідки, до яких може призвести укус комахи.