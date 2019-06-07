У дитячому садку під Харковом знайшли тіла батька і доньки: подробиці трагедії

В дитячому садку під Харковом загинули двоє людей (колаж: РБК-Україна)

Про загибель родичів повідомили співробітники дитсадка

В дитячому садочку Харьківської області загинули батько і донька. Їх тіла виявили у стічній ямі на території дошкільного закладу. Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

За словами співробітників дошкільного навчального закладу, 57-річний працівник садочка проводив ремонті роботи на території установи.

Через деякий час 33-річна жінка, яка працювала там медсестрою, занепокоїлася тривалою відсутністю батька. Вона пішла його розшукувати і не повернулась.

Трагедія сталася у п'ятницю, 7 червня, в селі Вербівка Балаклійського району Харківщини.

Наразі поліція проводить слідчі дії з встановлення обставин смерті батька й доньки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

В дитячому садку під Харковом загинули двоє людей (ілюстративне фото: pinterest.com)

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