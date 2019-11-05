Дитячий садок стає небезпечним: Комаровський вказав на важливий нюанс

Доктор Комаровський відповів на наболіле питання багатьох батьків, діти яких постійно хворіють через відвідування дошкільних навчальних закладів. На своєму особистому сайті педіатр розповів, чи можна вберегти дитину від зараження вірусами в дитячому саду.

На думку педіатра, ніяких превентивних заходів не існує. Єдине, що варто робити батькам - не панікувати і не намагатися лікувати "кожен пчих" купою сиропів, таблеток або ж антибіотиків.

Комаровський розповів, як уберегти дитину від хвороб у дитячому садку (фото: blog.mednote/life)

"Кожна зустріч з новим і не знайомим вірусом буде закінчуватися у більшості випадків хворобою. З віком незнайомих вірусів буде ставати все менше, і хвороби будуть все рідше і рідше", - пише педіатр.

Головним у цій ситуації є не те, як часто дитина хворіє, а те, як швидко її організм справляється з вірусною інфекцією.

Комаровський радить у разі хвороби дотримуватися режиму температури і вологості, промивати ніс і давати достатню кількість рідини. Після чого знову вести в садок.

Комаровський розповів, як уберегти дитину від хвороб у дитячому садку (фото: pixabay.com)

Але якщо часті ГРЗ в саду стають проблемою, то це проблема тільки в голові у батьків. Для дитини, що живе в постійних умовах заліковування, дитячий сад стає дійсно небезпечним місцем.