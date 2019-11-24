Дитячий омбудсмен потрапив у ДТП: один з синів Кулеби в комі

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП під Києвом 24 листопада. Чиновник перебував у авто зі своїми дітьми. В результаті аварії вони були госпіталізовані, а 10-річний хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.

Інцидент стався вдень на автодорозі Київ-Одеса поблизу села Чабани. Кулеба їхав за кермом легковика Toyota на великій швидкості. Дитячий омбудсмен проїхав на червоне світло світлофора через перехрестя, після чого сталося сильне зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen.

Микола Кулеба з синами потрапив у серйозну ДТП (Фото: facebook.com/KulebaMykola)

Постраждали чотири людини, до щастя обійшлося без жертв. Всіх відвезли в медичний заклад для надання допомоги.

Кулеба з 19-річним сином перебувають у важкому стані, його молодший син - в реанімації. Також був травмований водій мікроавтобуса.

Микола Кулеба з сдетьми потрапив у ДТП під Києвом (Фото: kiev.informator.ua)

Журналіст Назар Приходько повідомив у своєму Facebook, що старший син Кулеби Тимофій знаходиться в комі.

Фото: скрін (facebook.com/pumamgo)

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення ПБДР) КК. Правоохоронці з'ясовують усі обставини дорожньої пригоди.

Кулеба разом з дружиною виховує чотирьох дітей - трьох хлопчиків і одну дівчинку.

Відео: Микола Кулеба з синами потрапив у серйозну ДТП