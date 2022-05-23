Ці "дитячі" хвороби можуть призвести до недитячих наслідків, якщо вчасно не захиститися

У відомстві закликають вчасно вакцинуватися, приводячи історії маленьких і дорослих українців, які не були щеплені, і тому важко хворіли.

"Температура під 40 градусів, що не збивається, судомний кашель, від якого задихаєшся вночі, знесилення та зневоднення від тривалого блювання та проносу, рубці від глибоких запалень по всьому тілі, параліч ніг - це недитячі наслідки "дитячих" хвороб, яких можна було уникнути", - йдеться в публікації.

"Хворіти чи вакцинуватися? Вибір очевидний!" - підкреслюють в МОЗ.

Кір

Кір є вірусним інфекційним захворюванням, яке супроводжується інтоксикацією організму, лихоманкою, плямисто-вузликовими висипаннями, ураженням дихальних шляхів, запаленням кон'юнктиви.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі, чханні. Інкубаційний період захворювання становить до 21 дня. Серед ускладнень кору найчастіше - пневмонія, також кір у дітей може викликати ускладнення у вигляді ларингіту, ларінготрахеобронхіту, стоматиту.

За календарем профілактичних щеплень МОЗ, вакцину вводять дітям у віці 1 рік і 6 років. Вакцинація проводиться двічі, з метою захисту тих дітей, у яких не сформувався імунітет до вірусу кору після першого щеплення.

Кашлюк

Кашлюк - дуже заразне і небезпечне захворювання. Недуга характеризується запаленням дихальних шляхів, А найпоширеніша ознака - затяжний кашель. Діти, інфіковані кашлюком, можуть мати напади кашлю протягом 4-8 тижнів.

У немовлят коклюш може супроводжуватися тимчасовим припиненням дихальних рухів. Пневмонія є досить поширеним ускладненням від коклюшу. Рідше виникають конвульсії та ураження головного мозку.

Запобігти коклюш можна завдяки вакцинації. Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Поліомієліт

Поліомієліт - вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему. У деяких випадках загрожує невиліковним паралічем і навіть смертю. Особливо вразливі до поліо діти у віці від 6 років. Підхопити поліовіруси можна найчастіше через немиті руки, іноді через зараженої води та їжі.

Симптоми захворювання можна переплутати з грипом через схожі ознаки.

Ліків проти захворювання не існує і єдиний спосіб захисту - вакцинація. Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту:

у 2 та 4 місяці - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);

у 6 і 18 місяців - оральної поліомієлітної вакцини (ОПС)

у 6 і 14 років - ОПС.

Вітряна віспа (вітрянка)

Вітряна віспа, або вітрянка - одне з найпоширеніших інфекцій у світі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і є дуже заразним.

Найчастіше хворіють діти у віці 2-4 роки. Хвороба проявляється висипами, які дуже сверблять, підвищенням температури тіла і нездужанням. Такий висип з'являється спочатку на грудях, спині, обличчі, а потім поширюється по всьому тілу. Хвороба може мати серйозні ускладнення, навіть небезпечні для життя, особливо для немовлят і вагітних жінок.

Щеплення вважаються кращим способом захисту від вітрянки - їх роблять з 12 місяців і в будь-якому віці потім.

Ротавірус

Ротавірус - це збудник кишкової та ротавірусної інфекції. Це досить важка кишкова інфекція з високим рівнем зневоднення і високою ймовірністю потрапити в лікарню в стаціонар.

Важливою особливістю вакцинації від інфекції є те, що її дуже необхідно закінчити до того, як дитині виповниться пів року. Необхідні дві дози.