У дитсадку Одеси знущалися над дітьми: яке покарання отримав вихователь

В Одесі вихователька жорстоко знущалася над маленькими дітьми. Відео "виховання" опублікували батьки в соціальних мережах. У департаменті освіти Одеси відреагували на інцидент дуже швидко.

Відео жорстокого поводження з дітьми з'явилося в співтоваристві "Моя Одеса" у вівторок вранці, 17 вересня. Дії вихователя зняла місцева жителька з вікна будинку, який знаходиться поряд із дитячим садком № 224 по вулиці Філатова, 84а.

"Вихователь спочатку просто гаркала на заплакану дитину, покарала його, залишивши сидіти на стільці, а потім почала "виховувати". Все видно на відео. Я щиро сподіваюся на те, що ця неврівноважена людина не буде надалі працювати з дітьми. Де завгодно, але не в садку з дітьми, які фізично не можуть дати відсіч таким "вихователям", - сказано в повідомленні.

Ролик дуже швидко почали поширювати по соціальним мережам і буквально через кілька годин директор департаменту освіти міста Одеси Олена Буйневич повідомила на своїй сторінці в Facebook, що вихователь була негайно звільнена по статті.

"Щодо відео, де вихователь смикає маленьку дитину і використовує неприпустимі методи. Дякую директору дитсадка №224 за миттєву реакцію, виховательку звільнили за ст. 41, оскільки така поведінка несумісна з роботою педагога. Заяву про це керівник направила в правоохоронні органи. Від імені департаменту приношу вибачення батькам, дякую за інформацію небайдужим людям", - написала Буйневич.

Скріншот поста (facebook.com/Елена Буйневич)