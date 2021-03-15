У дитсадку Києва вихователі знущалися над хлопчиком за те, що він справляв нужду стоячи

Інцидент стався у садочку № 165, що на Троєщині, про що повідомили батьки малюка в групі Батьки SOS в Facebook.

4-річного Влада садили в середині групи на стільчик, і поки вихователі "викликали поліцію", інші діти повинні були сміятися над дитиною.

Про такий вид покарання Олександра, мама хлопчика, дізналася у ще однієї матусі з групи.

"Я запитувала дитину: "Владик, а на тебе поліцію викликали?". Він мені відповів: "Так, викликали, я сидів на стільчику, а вони викликали на мене поліцію". Я почала розпитувати, але дитина закрилася і почала говорити, що все добре. Розкрився він більше своїй бабусі і татові", - розповідає мама дитини.

Коли Влад пошепки розповів татові, за що його карали, він зізнався, що "Володимирівна насварить, якщо мамі розповім".

В дитячому саду заперечують, що дитину карали.

Лікарі кажуть, що спосіб ходіння хлопчика в туалет жодним чином не впливає на його здоров'я. А у випадку, якщо дитину починають карати, вона може почати стримувати природні позиви, що загрожує проблемами.

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