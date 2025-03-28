Детокс-диеты: почему "очищение" организма больше вредит, чем помогает
Популярные детокс-программы обещают очищение организма и улучшение самочувствия. Однако, такие методы могут нарушать баланс гормонов и наносить вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Чем вредно "очищение" организма
Детокс-программы - обычно о жестких ограничениях в питании, отказе от белков или жиров, замене еды на соки или смузи.
Такие эксперименты могут привести к гормональным нарушениям и проблемам со щитовидной железой.
Замедление метаболизма и стресс для организма
По словам медика, когда вы резко ограничиваете калории, организм воспринимает это как сигнал голода. В ответ - уровень кортизола растет.
Это увеличивает накопление жира, особенно в области живота, что может вызвать нарушения менструального цикла, ухудшает качество сна и провоцирует тревожность.
Проблемы со щитовидной железой
Щитовидная железа нуждается в таких микроэлементах как йод, селен и цинк. Если во время детокса вы потребляете только соки или растительные продукты без белка, возникает их дефицит.
Это может спровоцировать снижение функции щитовидной железы, нарушение выработки гормонов Т3 и Т4, снижение энергии, выпадение волос и ломкость ногтей.
Инсулинорезистентность и скачки сахара
Детокс-диеты часто состоят из фруктовых соков и смузи, что означает большое количество быстрых углеводов без белков и жиров. А это повышает уровень глюкозы в крови, заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина и может привести к инсулинорезистентности.
Дефицит жиров приводит к плохой работе гормонов
Жиры нужны для синтеза половых гормонов: эстрогена, тестостерона, прогестерона.
Это может привести к проблемам с менструальным циклом и овуляцией, сухости кожи и выпадению волос.
Что делать вместо детокса
Эндокринолог советует питаться сбалансировано, а именно в рационе должны быть белки, жиры, клетчатка и витамины.
Пить достаточно воды - это лучший "детокс". Также следует включать в рацион продукты, которые поддерживают гормональный баланс - жирную рыбу, яйца и ферментированные продукты.
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