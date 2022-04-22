Діти втрачали батьків у машинах, які розстрілювали: донька мера Бучі провела більше двох тижнів в окупації

Я поїду в лікарню

24 лютого Анастасія не змогла поїхати на роботу і разом з усіма спустилася в підвал. Там вона повідомила матері, що поїде в лікарню, допомагати. Мама стояла перед нею на колінах і плакала.

"Я підійшла до мами, сказала:"Я їду в лікарню". Крики, сльози, мама на колінах. Я маму таку ще не бачила, і, напевно, не хотіла б побачити. Але по-іншому я не могла. Я швидко піднялася на другий поверх, сказала, що йду в душ, а насправді я збирала сумку", - розповіла Анастасія Федорук.

У перші дні в лікарню надходили тільки військові. За словами Анастасії, це був конвеєр – 70-80 осіб в день. Потім стали надходити цивільні, деякі з них просто доповзали самостійно або їх приносили на дерев'яних дошках. А потім почали привозити дітей.

"Друге березня для мене стало точкою, яка розділила моє життя на до і після, тому що привезли дитину. Першої дитини. Катюша, їй було чотири рочки. Вона втратила маму - її вбили на місці. І її привезли в абсолютно коматозному стані. Діти втрачали батьків в машинах, які розстрілювали", - додала дівчина.

Вона пояснила, що лікарі спочатку злилися на людей, оскільки всім говорили, що не можна самостійно на машинах пересуватися. Але потім люди почали пояснювати, що з 24 лютого вони були в підвалах, без зв'язку та інформації.

Кадирівці шукали сім'ю мера

Анастасія в лікарні була з тіткою, мама з бабусями – вдома. До них у будинок увірвалися кадирівці зі зброєю і наказали всім на підлогу лягти.

"Це вже була Буча без води, без світла, без нічого. Була повна темрява. Мама почула, що щось прострелило двері, до них спустився кадировець з рушницею і сказав: "всім на підлогу". Він запитав: "Це будинок мера? "Моя бабуся сказала: "Напевно. Нас сюди пустили просто пересидіти". На маму вона сказала, що це доглядальниця за ними двома. І так приходили двічі. Вони позабирали комп'ютери, шукали щось в коробках з-під взуття. І просто два рази ось так моїх рідних пронесло", - пояснила Анастасія.

Батько не залишався на одному місці

Як розповіла Анастасія Федорук, її батько кочував і міняв постійно місце ночівлі. Допомагав людям, розвозив дріжджі, щоб люди могли хліб зробити. А потім Анастасії повідомили, що він потрапив під обстріл і поранений. Але вона знала, що батько в місті.

12 березня лікарню вдалося евакуювати

Анастасія розповіла, що було кілька провальних спроб евакуації. А потім виділили автобуси, на яких відвезли всіх лежачих – поранених військових, цивільних, вагітних. Вивезли також дітей і персонал – це було 11-12 березня.

"Коли ми виїжджали, це була гра "Змійка", яка була на старих телефонах. Просто ось так проїжджаєш повз трупів", - додала Анастасія.