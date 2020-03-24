Діти і коронавірус: що варто знати батькам про COVID-19

Коронавірус в Україні виявлений вже у 84 осіб, троє з них померли. Поки що ні в кого з дітей COVID-19 в нашій країні він виявлений не був. Як відомо, у маленьких громадян не такий великий ризик заразитися інфекцією, як у дорослих, але є спостереження вчених, як ця хвороба протікає у дітей.

За даними Центру контролю і запобігання захворювань (CDC Global) заявив, що дітей можна захистити і залучити до запобігання поширення коронавіруса. Для цього батьки повинні їм розповісти про правила поведінки під час епідемії COVID-19.

По-перше, поясніть дітям, що потрібно регулярно мити руки теплою водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, руки слід обробити дезінфектором з вмістом спирту не менш 60%. Нехай діти уникають контакту з людьми, які кашляють і чхають. Щодня дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються в побутових приміщеннях: столи, крісла з твердими спинками, дверні ручки, вимикачі, пульти, ручки, столи, туалети, мийки.

Дитячі речі та м'які іграшки, які підлягають пранню, прати згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, періть речі при високих температурних режимах і ретельно їх сушіть.

Вчені повідомляють, що симптоми коронавіруса у дітей дуже схожі з дорослими, але перебіг хвороби у них проходить дуже легко.

Якщо дитина здорова, вона може не надягати маску, якщо ж вона інфікована - маска необхідна.

Як ми раніше писали, український лікар розповів, що робити, якщо у вас симптоми коронавіруса.